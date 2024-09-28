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唐獎法治獎得主 愛爾蘭前總統：中國有許多侵害人權情事

中央社／ 台北28日電
唐獎第6屆得獎人演講28日在國家圖書館舉行，邀請法治獎得主、愛爾蘭前總統瑪麗．羅賓遜（Mary Robinson）演講，她會後出席記者會回答媒體提問。圖／中央社
唐獎第6屆得獎人演講28日在國家圖書館舉行，邀請法治獎得主、愛爾蘭前總統瑪麗．羅賓遜（Mary Robinson）演講，她會後出席記者會回答媒體提問。圖／中央社

第6屆唐獎法治獎得獎人瑪麗．羅賓遜（Mary Robinson）今天上午發表演講，並接受媒體提問。她說，肯定中國經濟發展表現，但中國有許多侵害人權的情事，包括恣意監禁等狀況。

第6屆唐獎法治獎得主瑪麗．羅賓遜為前愛爾蘭總統、聯合國人權事務高級專員，現任元老會（TheElders）主席，同時擔任都柏林聖三一學院氣候正義課程的兼任教授。元老會為前南非總統曼德拉創立，瑪麗．羅賓遜是創始成員。

瑪麗．羅賓遜自1997年卸任總統後，持續積極參與政府間與非政府的組織與行動，為性別平權、人權與極弱勢族群權利進行全球倡議。

瑪麗．羅賓遜今天上午11時在國家圖書館發表主題演講，主題為「重建對法治的尊重：急迫任務、共同責任」。

瑪麗．羅賓遜於演講時指出，截至2023年，超過60億人生活在法治惡化的國家，越來越多國家難以提供或負擔合適的司法服務；現在面臨關鍵時刻，國際秩序正處於崩潰邊緣，面對眼前的威脅，應回到推動法治和履行承諾的正軌。

她也表示，面對的挑戰非常巨大，仍必須踏出第一步，國家或企業的決策者必須為往後提供解決方案，也為世界的共同利益著想，並尊重每個人的自由平等，堅持國際法治，不因過去的分裂而被桎梏。

前內政部長、台灣大學教授葉俊榮今天受邀為瑪麗．羅賓遜的演講作結語。他說，全球的危機不斷改變，例如近年的全球疫情、錯假資訊以及氣候變遷，遇到非傳統威脅時，法治如何落實國際人權標準，這是大家要思考的事情。

葉俊榮也說，以台灣的立場而言，台灣政府非常努力，公民社會透過行動與對話，把國際標準帶進台灣，並與國際接軌，台灣的法治與民主體制蓬勃發展。

演講結束後，媒體於記者會上提出問題，包括台灣如何於國際上發聲，以及瑪麗．羅賓遜曾6度前往中國訪視，並曾與中國國家主席習近平見面，是否有觀察到歐美各國倡議的中國人權問題。

瑪麗．羅賓遜則表示，台灣的國際處境是台灣政府與人民必須要回答的問題，但她來自於愛爾蘭，深知小國的重要性，小國家也能扮演一個角色。

瑪麗．羅賓遜也說，中國作為全球大國，面臨許多挑戰，肯定中國的經濟發展表現，但必須保障公民的言論自由、集會自由等權益，也必須建立獨立的司法體系，中國有許多侵害人權的情事，包括恣意監禁等狀況。

人權 唐獎 愛爾蘭

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