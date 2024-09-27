「種土」紀錄台灣土地現況 卓榮泰攜官員觀影

中央社／ 台北27日電
行政院長卓榮泰（前左4）27日晚間應邀到誠品電影院觀賞紀錄片「種土」，並與農業部長陳駿季（前左2）、環境部長彭啓明（前左3）、民進黨立委王正旭（前右2）等人一同合影。圖／中央社
行政院長卓榮泰（前左4）27日晚間應邀到誠品電影院觀賞紀錄片「種土」，並與農業部長陳駿季（前左2）、環境部長彭啓明（前左3）、民進黨立委王正旭（前右2）等人一同合影。圖／中央社

「無米樂」導演顏蘭權新紀錄片「種土」近日上映，行政院長卓榮泰晚間與農業部長陳駿季、環境部長彭啓明、衛福部長邱泰源等人應邀觀影，了解紀錄片中台灣土地現況。

顏蘭權耗時8年拍攝紀錄片「種土」，盼透過紀錄片呈現台灣土地因長年的化肥變成死土的狀況，此次長期紀錄放棄竹科高收入的阿仁，藉由發臭的葉菜果皮製作出有機堆肥，以及用最自然方式耕種的安和哥，不但讓雜草長高，還徒手抓掉毛毛蟲。

卓榮泰今天應立法委員王正旭的邀請，觀賞「種土」，同場者還包括陳駿季、彭啓明、邱泰源、行政院副發言人謝子涵等人。

王正旭致詞時表示，種土這部紀錄片讓他有很深的感慨，必須要有健康的國土，才會有健康的國民，很感謝卓榮泰及各部會願意關心紀錄片觸及的議題，台灣真的需要大家共同維護。

卓榮泰 王正旭 紀錄片

延伸閱讀

電價可能再喊漲？卓榮泰：會和民眾一起節約用電

立委爭取訪視員待遇 邱泰源：今年10月1日提高

立委憂COVID-19捲土重來 邱泰源：繼續支持防治工作

高鐵延伸屏東鍾佳濱提台南路線 卓榮泰：沒被討論過

相關新聞

「種土」紀錄台灣土地現況 卓榮泰攜官員觀影

「無米樂」導演顏蘭權新紀錄片「種土」近日上映，行政院長卓榮泰晚間與農業部長陳駿季、環境部長彭啓明、衛福部長邱泰源等人應邀...

接見全球熱愛生命獎章得主 賴總統：打造充滿關懷的社會

賴清德總統今接見第27屆全球熱愛生命獎章得主暨家屬，他感謝所有得主克服個人困境、創造屬於自己的生命價值。政府會針對大家關...

美國大選 谷立言：AIT可協助在台美籍選民郵寄選票

美國大選將至，美國在台協會處長谷立言今天表示，他要鼓勵所有擁有投票權的美國公民，參與這個重要的民主程序，無論是11月5日...

台鐵人員遭暴力鎖喉 藍委要修法：比照刑法妨礙公務罪

台鐵員工又遇暴行，台鐵羅東火車站方姓站務員因勸導民眾買票，引民眾不滿而暴力攻擊。國民黨立委今和台鐵產業工會代表等舉行記者...

議員黃紹庭涉詐助理費落跑？ 傳搜索前1小時飛廈門

高雄市議員黃紹庭疑涉及浮報助理費，26日服務處等處遭檢調搜索，檢調搜索時不見黃紹庭，據悉黃紹庭在檢調搜索前1小時，趕赴高雄機場飛廈門。檢調帶回黃的父母等17人漏夜偵查，今天清晨檢方聲押服務處周姓女副主任，黃的父母獲請回。檢方表示，若黃紹庭未到案，不排斥拘提或依法定程序發布通緝。

照片看歷史／1959年土耳其國會議長訪台 副總統陳誠親迎

1959年9月27日，土耳其國會時任議長郭瑞旦暨議員訪華團一行12人，應我政府邀請來台，當晚8時45分由東京乘西北航空公司班機抵達台北，將在此作為期5天的訪問。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。