「種土」紀錄台灣土地現況 卓榮泰攜官員觀影

「無米樂」導演顏蘭權新紀錄片「種土」近日上映，行政院長卓榮泰晚間與農業部長陳駿季、環境部長彭啓明、衛福部長邱泰源等人應邀觀影，了解紀錄片中台灣土地現況。

顏蘭權耗時8年拍攝紀錄片「種土」，盼透過紀錄片呈現台灣土地因長年的化肥變成死土的狀況，此次長期紀錄放棄竹科高收入的阿仁，藉由發臭的葉菜果皮製作出有機堆肥，以及用最自然方式耕種的安和哥，不但讓雜草長高，還徒手抓掉毛毛蟲。

卓榮泰今天應立法委員王正旭的邀請，觀賞「種土」，同場者還包括陳駿季、彭啓明、邱泰源、行政院副發言人謝子涵等人。

王正旭致詞時表示，種土這部紀錄片讓他有很深的感慨，必須要有健康的國土，才會有健康的國民，很感謝卓榮泰及各部會願意關心紀錄片觸及的議題，台灣真的需要大家共同維護。