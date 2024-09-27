唐獎頒獎典禮登場 得主：世界法治正面臨極大威脅

第6屆唐獎頒獎典禮今天登場，法治獎得主瑪麗．羅賓遜致詞時不禁感慨，專制主義者為加強自身地位，使各國的法治面臨極大的質疑和威脅，需要世人警醒共同捍衛人權和法治價值。

唐獎每2年選出一屆，第6屆得主於今年6月揭曉，今天在台北表演藝術中心舉辦頒獎典禮，4獎項共6名得主中，有3人親自到場領獎並致詞，3人因年事已高或另有要事，找人代領並以錄影方式發表感言。

法治獎得主瑪麗．羅賓遜（Mary Robinson）今天親自到場領獎，她致詞不禁感慨，世界正面臨多元的危機，包括氣候變遷、流行疾病、武裝衝突等，法治是治癒分裂社會、重建破碎秩序的關鍵。但她卻悲觀地發現，過去十幾年來，越來越多專制主義者，為了加強自身地位，不斷地破壞法治；法律作為抵抗政府濫用權力的理想，正在被嚴重地侵蝕。

瑪麗．羅賓遜表示，得到唐獎是一個極大的榮耀，也很高興能加入這個群體，和為世界做出巨大貢獻的歷屆得主們並肩。但她也期盼世人持續思考，為何如今法治會受到這麼大的破壞和威脅；人們從中可以學到什麼教訓；公民能夠做些什麼，讓領導者負起責任，捍衛良好的治理和對法治的尊重。

漢學獎由94歲歷史學家許倬雲獲得，他透過錄影提及，唐獎的其他3個獎項都是為了解決當今世界的問題，例如永續發展獎要糾正資源的浪費，法治獎要糾正各國「以人為治」而非「依法治國」。而之所以設立漢學獎，他猜測是希望漢學不只是中國人關著門、自己欣賞自己的文化淵源，而是要透過漢學，找到中國文明在世界的過去、現在、未來站著什麼樣的位子。

「我誠惶誠恐，得獎人一定是有所任務的。」許倬雲說，他的前半生專注於中國歷史，後半生則無時無刻不想到世界性的問題。他認為研究中華文化，是要將中國的成分向世界報告，使得今天白人專斷的世界，能有非白人的重要文化體，提出一些觀念和執行方法，對法律、醫療、探索自然等，都能有一定的貢獻。

永續發展獎得主奧馬爾．亞基（Omar M. Yaghi，另譯：歐瑪．亞基）致詞時分享，他出生於難民家庭，深刻瞭解成功不是唾手可得。10歲時他偶然溜進學校圖書館，幾張美麗和充滿可能性的的化學結構圖，激發熱情並引領了他的一生。

奧馬爾．亞基說，人們常在等待理想的條件，這些年來他深刻體會到，這往往意味著「永遠在等待」。關鍵還是開始的勇氣，以及嘗試的意願，只要一小步都能產生動力。他的人生經驗證明，即便是最平凡的開始，也能孕育最非凡的事。

生技醫藥獎由發現GLP-1（7-37）為促胰島素因子的3名科學家獲得，喬爾．哈本能（Joel F. Habener）透過錄影感謝唐獎的肯定，但更讓他高興的是看到自己的研究，幫助全球的糖尿病患者減輕痛苦。

司維特蘭那．莫依索夫（Svetlana Mojsov）也透過錄影致詞，她提到，對GLP-1的研究，是一個源自40年前在美國波士頓麻省總醫院內分泌科開始的旅程。如今針對肥胖和糖尿病的新療法，改變了無數人的健康，唐獎的肯定更是意義非凡。

延斯．祖爾．霍斯特（Jens Juul Holst）親自到場領獎，他分享50年前還是腸胃外科醫師時，開啟了對腸泌素的興趣，並促使他全力投入研究。如今在製藥產業的幫助下，GLP-1療法不僅可有效治療肥胖和糖尿病，還可減少併發症和過早死亡，他感到無比欣慰。