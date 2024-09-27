健保總額喬不攏 醫改會批健保署一字千金、空白授權

明年度健保總額協商破局，在醫院、西醫基層總額部分沒有共識，最終付費者、醫界代表兩方案併陳，再由衛福部核定。付費者代表、醫療改革基金會執行長林雅惠表示，總額的其他預算中，為改善健保支付標準，健保署僅提報33億元預算，卻沒有執行方法，形同空白授權，一字千萬金。

明年度總額協商，最終以付費者代表方案成長率4.605%、9207.5億元；醫界代表方案成長率5.171%、9257.3億元，兩案併陳，預計在10月份委員會議確認後，報請衛福部核定。各項總額分別為中醫341.9億元、牙醫547.9億元、其他182.3億元；醫院總額付費者代表的方案為6410億元、醫界為6434億元；西醫基層總額，付費者代表方案為1725億元、醫界為1750億元。

林雅惠表示，其他預算中，健保署編列33.77億元預算要調整支付標準，付費者代表雖然願意改善勞役公平、強化合理待遇，但是健保署並沒有說明執行方法，也沒有精算，整個提案只有300字，根本是「一字千萬金」、「空白授權」。

她質疑，健保署的支付標準改善去年曾編列30億元，但執行率低落，健保署協商過程態度強硬，也不願提出估算基準，或是規畫。付費者代表考量實務迫切需要，折衷同意編列25億元在其他預算中。

另外，林雅惠澄清，西醫基層說付費者不支持護理師加薪，並非事實。原因是，西醫基層希望把護理師加薪的費用編列在其他預算，但健保署不同意；再者，以去年護理師調薪的結果，友邦護理師加薪的診所不到一半。付費者不是不希望調薪，而是希望護理團體等可以研擬指標，評估調薪是否有效留人、預算是否確實改善待遇。

林雅惠表示，支付標準確實需要檢討，執行率低落可能支付標準失衡有關係。醫改會支持通盤檢討支付標準調整的方案，並以病房費、住院護理費、 急重難罕症的支付為優先調整方向。