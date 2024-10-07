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台灣安斯泰來製藥股份有限公司聲明 本公司未曾在網路販售處方藥物

文／ 台灣安斯泰來製藥股份有限公司（特別企劃）

台灣安斯泰來製藥負責須經醫師處方的第四級管制藥品Stilnox使蒂諾斯在台灣銷售相關業務。

本公司發現，近日有不肖業者於網路販售非經醫師處方不得供應之Stilnox使蒂諾斯，本公司對於相關違法行為，將採取積極手段，追究相關侵權及違法責任。

台灣安斯泰來製藥股份有限公司鄭重聲明：絕無在網路上，以任何名義販售需經專業醫師處方之藥物。

為確保民眾用藥安全，本公司聲明並提醒：

一、依藥事法規定，處方用藥需由醫師處方、調劑供應，且「使蒂諾斯」屬於第四級管制藥品，依藥事法第50條之規定：「須由醫師處方之藥品，非經醫師處方，不得調劑供應」。在網路上販售處方藥物是違法行為，本公司從未自行或授權任何人，在網路上販售供應處方藥物。

二、「使蒂諾斯」若非經由醫師處方用於正當醫療用途，即是違法藥品。提醒民眾：根據國際郵務之「萬國郵政公約」規定，禁寄國際麻醉品管制局規範之麻醉及精神作用物質和寄達國禁止之非法藥品，且私下或網路買賣非由醫師處方供應用於正當醫療用途之「使蒂諾斯」，亦是違法行為。

三、網路偽藥業者所販售之藥物來源不明，很可能是違法偽禁藥，其效能及品質均無保障，更有可能危害健康及生命安全，籲請民眾注意請勿購買。

台灣安斯泰來製藥股份有限公司

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