美國大選 谷立言：AIT可協助在台美籍選民郵寄選票

美國大選將至，美國在台協會處長谷立言今天表示，他要鼓勵所有擁有投票權的美國公民，參與這個重要的民主程序，無論是11月5日的聯邦或州選舉，AIT都可協助在台的美籍選民，將選票郵寄回美國。

美國在台協會（AIT）處長谷立言（RaymondGreene）今天透過影片指出示，為確保投票有效，建議在10月14日前郵寄或親自把不在籍選票送到AIT，請向AIT官網查詢如何郵寄、投遞選票。此外，美國各州不在籍投票說明不盡相同，可至www.fvap.gov查詢詳細資訊。

谷立言最後強調，「你的一票至關重要」，因為過去10年美國許多選舉勝負差距皆小於0.1%，因此，請務必在今年選舉投票神聖一票。