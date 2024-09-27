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立委促終結公共運輸職場暴力 安全改革刻不容緩

中央社／ 台北27日電

公共運輸工作者遭民眾施以暴力與不當對待時有所聞，國民黨立委洪孟楷、楊瓊瓔、羅廷瑋今天在立法院共同召開記者會，呼籲終結公共運輸職場暴力，包括透過修法、增訂指引等方式，安全改革刻不容緩。

洪孟楷指出，8月底發生台鐵嘉義大林車站站務員在站內制止民眾騎腳踏車，遭揮打右手臂。上週又發生台鐵羅東站有民眾未購買雙鐵自行車車票，欲牽自行車進站，車站值勤站務員看見後勸阻，遭對方出手掐住脖子，手臂及鎖骨也遭抓傷。

洪孟楷表示，高鐵、捷運、航空等大眾運輸系統遇到旅客威脅、騷擾或暴力行為同樣時有所聞。若考慮到未通報的黑數，可能有更多員工是選擇默默隱忍及承受。

楊瓊瓔說明，交通部和台鐵公司應誠懇聆聽並採納基層工會的意見，盡快提供第一線員工全面性的防護，包括公發密錄器，也應效法高鐵和捷運，增派鐵路警察巡邏以及保全人力。更重要的是，台鐵應研擬面對惡意乘客的標準作業程序，指引員工事發時如何處理、聯繫支援，最大化保護自己。

楊瓊瓔提到，支持從職業安全衛生法或相關法條中研擬，增設大眾運輸從業人員執勤時遭受暴力攻擊，應加重處分。現行缺乏法制工具明定的效果，積極呼籲立委們共同支持此案，讓加害者付出代價，進而從源頭嚇阻問題發生。

羅廷瑋強調，公共運輸從業人員面對職場騷擾，經常只能默默忍耐。政府應負起督促的責任、公司則應盡雇主義務，提出預防職災、保護員工的具體方案。

羅廷瑋呼籲，民眾搭乘大眾運輸，請共同遵守大眾運輸的相關規定，一起維護大眾運輸的環境安全。

台灣鐵路產業工會、北區捷運電聯車駕駛產業工會、台中大眾運輸產業工會今天均派代表出席記者會，促請正視職安問題。

洪孟楷總結記者會訴求，交通部、勞動部應共同研議，參考刑法妨礙公務罪、醫療法妨害醫療罪的法條文字，任何人不得以暴力、脅迫、恐嚇、公然侮辱或其他非法的方法，若因此妨礙勞工執行職務，違反者應加重刑責，提出職安法或其他合適的法規修正。

另外，交通部應參考勞動部「執行職務遭受不法侵害預防指引」，提出公共運輸服務產業別的職安保護指引，供事業單位依循中央標準，修正及補強「事前預防、事發應對、事後追蹤」等流程及內規。

洪孟楷表示，公發密錄器成本占中央預算的九牛一毛，交通部做為大眾運輸的大家長，應該展現決心、列入公務預算，做基層勞工的堅實後盾。

交通部 公共運輸 公然侮辱 台鐵 大眾運輸 洪孟楷 羅廷瑋

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