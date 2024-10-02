新北全國首創虎頭蜂熱點地圖 無人機防治虎頭蜂

文／ 新北市政府動物保護防疫處 提供

新北市首創虎頭蜂熱點網站，成立虎頭蜂保衛隊，創新採用無人機防治虎頭蜂，不但降低捕蜂風險，也能提升效率。 圖／新北市政府動物保護防疫處 提供
新北市首創虎頭蜂熱點網站，成立虎頭蜂保衛隊，創新採用無人機防治虎頭蜂，不但降低捕蜂風險，也能提升效率。 圖／新北市政府動物保護防疫處 提供

新北市幅員遼闊，生態資源豐富，郊山及住宅常有虎頭蜂築巢，每年通報蜂巢摘除案件逾8,000件，常有蜂螫事件發生，新北市政府與台灣大學昆蟲學系合作，建置全國首創虎頭蜂熱點地圖，提供查詢虎頭蜂出沒點，以減少登山、郊遊民眾及捕蜂人員摘蜂巢風險及快速防治虎頭蜂。

新北市政府統計，每年9月開始是虎頭蜂繁殖盛期，近3年虎頭蜂通報數從5,500件攀升至8,000件，這些案件多集中在郊山地區，常有山客進入叢林或淺山遭蜂螫，為讓民眾有警覺避免靠近，新北市政府與台灣大學合作，將近6年虎頭蜂築巢地點逐一建檔、分析，建立「新北市虎頭蜂熱點網站」提供「虎頭蜂熱點地圖」與「虎頭蜂科普知識」，提醒民眾應避免進入高風險區域，加強對虎頭蜂的警覺性與防範措施，以減少螫傷亡憾事發生。

農業局長諶錫輝表示，過往捕蜂只能用人力，充滿風險，甚至也曾導致捕蜂達人死亡，因此除了建置新北市虎頭蜂熱點網站外，近年更與無人機廠商共同研發防治虎頭蜂技術，培訓無人機防治虎頭蜂保衛隊，創新採用無人機防治虎頭蜂，不但降低捕蜂風險，也能提升效率。

無人機先噴出液態泡棉「封鎖」蜂巢，凝固後把蜂群關在裡面，以人力移除。 圖／新北市政府動物保護防疫處 提供
無人機先噴出液態泡棉「封鎖」蜂巢，凝固後把蜂群關在裡面，以人力移除。 圖／新北市政府動物保護防疫處 提供

台灣大學昆蟲系教授楊恩誠表示，根據資料統計，2018年至2023年通報總數最高行政區為新店3,388件、淡水2,571件、汐止區1,838件；螫傷熱點集中於市區及郊山步道景點處，其中又以新店、坪林、淡水居多。

楊恩誠提醒，民眾在秋季登山時，要注意做好行前準備工作，包含查詢警示資訊、穿戴淺色裝備、攜帶應急藥品、自備醫療小卡等。行前須知包含識別虎頭蜂攻擊行為、了解山區虎頭蜂常出沒地點、注意飲食招蜂風險以及切勿棄置食物垃圾。更勿入荒僻山徑、遠離巡邏蜂與蜂巢。

民眾在秋季登山時，要注意做好行前準備工作，包含識別虎頭蜂攻擊行為、了解山區虎頭蜂常出沒地點、注意飲食招蜂風險以及切勿棄置食物垃圾。 圖／新北市政府動物保護防疫處 提供
民眾在秋季登山時，要注意做好行前準備工作，包含識別虎頭蜂攻擊行為、了解山區虎頭蜂常出沒地點、注意飲食招蜂風險以及切勿棄置食物垃圾。 圖／新北市政府動物保護防疫處 提供

新北市動保處表示，虎頭蜂每逢繁殖季，領地意識極強，警戒性與攻擊性特別高，山區虎頭蜂巢都在數十公尺高，且隱身於樹叢中不易發現，常發生登山客遭蜂螫事件，呼籲民眾登山前務必上網查詢新北市虎頭蜂熱點地圖，勿入荒僻山徑，登山前應做好萬全準備。

更多資訊，請參閱「新北市虎頭蜂熱點網站」：https://hornethotspot.entomol.ntu.edu.tw/

（新北市政府動物保護防疫處廣告）

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