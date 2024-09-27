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假車牌問題氾濫 陳世凱提加強防偽技術等3項改進措施

中央社／ 台北27日電

假車牌氾濫問題嚴重，交通部長陳世凱今天答詢民進黨立委林俊憲時，提出3項改進措施，首先是增加偽造難度，明年新版的車牌，防偽技術加強，其次考慮將使用假車牌的罰則提高。至於部分路段限速不合理部分，交通部會配合地方政府、警政機關檢討其合理性。

行政院長卓榮泰今天率領各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。

林俊憲質詢時表示，假車牌問題，從過去1年幾十件，到今年暴增到600多件，有近4成使用假車牌的人是因為被吊扣車牌，至於為何會被吊扣車牌，其中一個原因是因為去年修改道路交通管理處罰條例，嚴重超速從超速60公里下修成40公里，去年修法後，違反嚴重超速從原本每年約1萬5000件，2023年膨脹4倍到6萬2000件，今年8月也已達5萬件，預估今年可能會達到8萬件。

林俊憲說，修法的目的原本是為了遏止違法，或改善違法情況，但現在不但沒改善，問題反而越來越嚴重，政府有什麼解決之道。

陳世凱表示，政府從明年起的新版本車牌，防偽技術更加加，罰則部份，除吊扣車主牌照6個月，也會考慮將使用假車牌的罰則提高。至於一些道路限速不合理，屬於交通部轄管公路的部分，會要求所屬單位進行全國盤點，並配合地方政府與警政單位一起討論限速的合理性。

林俊憲進一步詢問，「一台車超速，到底是人的錯，還是車的錯？應該罰人，還是罰車？」有些人的車是生活必需品，是每天上下班，或載老人及小孩的用車，車牌拔了，生活怎麼辦，他建議應著重罰人，要求政府成重新盤點及檢討。

卓榮泰表示，他同意立委的看法，例如某些路段不合理的限速，但大家經過那一段卻沒有辦法遵守的話，就應該從人性化的角度來檢討。

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