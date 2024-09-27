台鐵人員遭暴力鎖喉 藍委要修法：比照刑法妨礙公務罪

台鐵員工又遇暴行，台鐵羅東火車站方姓站務員因勸導民眾買票，引民眾不滿而暴力攻擊。國民黨立委今和台鐵產業工會代表等舉行記者會，藍委洪孟楷說，要求交通部長陳世凱會同勞動部，參考刑法「妨礙公務罪」文字，對人員施暴就加重刑責。

台鐵羅東火車站方姓站務員，20日下午在阻止75歲龍姓老翁未購買自行車票強行進站，遭龍姓老翁掐住脖子而受傷。在8月7日，台鐵嘉義大林車站女站務員7日在站內制止1名7旬老翁騎乘腳踏車，遭揮打右手臂，引發眾怒。台鐵人員遇到旅客施暴事件頻傳。

洪孟楷今說，之前曾要求增加保全和員警的巡邏密度、公發秘錄器等，遺憾目前為止仍未有積極具體的回應，要求主管有更積極有效的作為，嚇阻暴力。

洪孟楷表示，陳世凱說自己不是政治任命，他要求交通部跟勞動部共同研商，參考刑法「妨礙公務罪」或是醫療法「妨礙醫療罪」的法條文字，任何人不得以暴力、威脅、恐嚇、公共、公然侮辱或其他非法的方式，妨礙勞工執行職務，違反者應加重刑責，提出職安法或是其他合適的法令修正。他們也會提出立委的修法版本，但要求交通部要有回應，要有配套措施、修法方向。

洪孟楷要求，請交通部會同勞動部，參考「勞動部執行職務遭受不法侵害預防指引」，訂出「交通部公共運輸服務產業別職安保護指引」，供事業單位依循中央標準修正或補強，事前預防、事發因應以及事後追蹤的流程、內規，讓各事業單位有機制可循。

洪孟楷也說，公發秘錄器讓所有執勤員工有基本保障，捍衛勞動權益，紀錄事發當下，這占中央政府總預算不過九牛一毛，是否應編列預算，請正面回應。

台灣鐵路產業工會秘書長朱智宇說，目前對職場暴力、職場不法侵害的防制不足。明確要求交通部、勞動部應針對交通運輸業的從業人員，面對職場暴力，應以法律位階保障。以勞動檢查的實務經驗而言，各地勞動的主管機關通常會以有無設置職場霸凌的小組、相關程序當審查基準，而非實質的待有無做好職場暴力的防治，希望可以加強這方面的雇主責任。

台中大眾運輸產業工會理事長吳晉銘說，職災發生後，危機處理的狀況、心理輔導和精神狀況評估等，千萬不要由基層人員承擔第一線的責任。北區捷運電聯車駕駛產業工會理事長黃翊家說，北捷每日運量約200萬人次，各項運安、衝突事件不斷發生，遇有事件時，在捷運警察到現場的空檔中，是現場的站長、保全跟清潔人員面對異常旅客，建議修法要提高工作人員的安全保障，保障範圍也要涵蓋到保全、清潔人員。

國民黨立委楊瓊瓔說，員工陳情寫上「辛酸淚」，他們得到的卻是荒唐回應。她呼籲陳世凱、台鐵董事長杜微，要真切檢討，跟工商團體對話。公發秘錄器要不要發，因很多死角照不到。捷運有保全、警察，台鐵部分是否應增加鐵路警察巡邏，或請保全巡邏，這是立即可做的。

國民黨立委羅廷瑋說，呼籲交通部要協助台鐵、相關鐵路運輸，訂定防制不法侵害的指引，重視基層所有員工的權益，尤其是台鐵。也呼籲國人搭乘大眾運輸，尊重大眾運輸的相關規定，後續會有相關修法，希望喚起大眾對公共運輸、交通安全相關重視。