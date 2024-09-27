台北大學校區BOT案 監委擬調查必要性

監委施錦芳、范巽綠、賴鼎銘今天指出，國立台北大學已遷入三峽校區，但2021年及2022年分別與民間業者簽定建國、民生校區BOT開發案，相關開發內容是否有其必要性且符合法規，申請自動調查。

施錦芳、范巽綠、賴鼎銘今天透過新聞稿指出，台北大學於2009年業已遷入占地54.5公頃的三峽校區，2021年及2022年分別與民間業者簽定台北建國校區及民生校區BOT開發案。

監委指出，台北大學核心校區已遷往新北市三峽區且占地廣闊，是否有辦理BOT必要性，又BOT開發內容是否符合該教學需要並符合相關法令規定，此案涉及台北大學教學發展及學生受教權益與國有土地使用管理，有深入瞭解必要，因此申請自動調查。