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台北大學校區BOT案 監委擬調查必要性

中央社／ 台北27日電

監委施錦芳、范巽綠賴鼎銘今天指出，國立台北大學已遷入三峽校區，但2021年及2022年分別與民間業者簽定建國、民生校區BOT開發案，相關開發內容是否有其必要性且符合法規，申請自動調查。

施錦芳、范巽綠、賴鼎銘今天透過新聞稿指出，台北大學於2009年業已遷入占地54.5公頃的三峽校區，2021年及2022年分別與民間業者簽定台北建國校區及民生校區BOT開發案。

監委指出，台北大學核心校區已遷往新北市三峽區且占地廣闊，是否有辦理BOT必要性，又BOT開發內容是否符合該教學需要並符合相關法令規定，此案涉及台北大學教學發展及學生受教權益與國有土地使用管理，有深入瞭解必要，因此申請自動調查。

BOT 台北大學 范巽綠 賴鼎銘

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