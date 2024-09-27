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第6屆唐獎頒獎典禮下午登場 28日得主輪番演講

中央社／ 台北27日電

第6屆唐獎頒獎典禮今天下午台北登場，將直播讓全球民眾一同參與。4獎項共6名得主預計28日輪流在國家圖書館發表主題演講，介紹最新研究發展成果，並對國際趨勢提出見解。

唐獎得主於今年6月揭曉，永續發展獎頒給美國化學家奧馬爾．亞基（Omar M. Yaghi，另譯：歐瑪．亞基）。出生約旦難民家庭的他，以「超多孔骨架材料」研究著名，相關技術已廣泛應用於碳捕集、氫氣和甲烷儲存，同時也用來處理乾旱地區的集水難題。

生技醫藥獎由發現GLP-1（7-37）為促胰島素因子的3名科學家獲得，包括喬爾．哈本能（Joel F.Habener）、司維特蘭那．莫依索夫（SvetlanaMojsov）、祖爾．霍斯特（Jens Juul Holst）。他們的研究促成新一代的抗糖尿病與抗肥胖藥物，目前至少有13種相關藥物在美國獲准使用，嘉惠全球15億患者。

漢學獎由94歲歷史學家許倬雲獲得。他擅長運用社會科學方法研究中國歷史，專精秦漢史，並從中延伸、發掘長期歷史的本質問題，代表性理論包括「中國文化三原色」、「網絡理論」等，除了學術專論外也有通史著作，也是在嚴格定義下首名台灣出身的唐獎得主。

法治獎得主為瑪麗．羅賓遜（Mary Robinson），她在愛爾蘭推動反禁止墮胎修憲案、改革避孕措施限制等多項人權法案，後來更成為愛爾蘭首名女總統。卸任後羅賓遜邁入國際舞台，在聯合國擔任人權事務高級專員、氣候變遷特使等要職，在性別平權、消弭貧窮、人權、氣候正義等領域，做出重大貢獻。

唐獎基金會為第6屆得主舉辦的「唐獎週」活動，包括頒獎典禮、得獎人演講等，也在台灣大學、東吳大學、中國醫藥大學、陽明交通大學等4校舉辦大師論壇，開放民眾參與，相關資訊可參考唐獎官方網站。

人權 唐獎

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