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陳建仁廖俊智出席教廷科學院會議 台灣研究驚豔會場

中央社／ 羅馬26日專電

成員包括多位諾貝爾獎得主的「教廷宗座科學院」舉行大會，前副總統陳建仁中研院廖俊智代表台灣出席。中研院提出緩解溫室效應的研究，引發熱烈迴響，有教廷高層對台灣科技深感「驚艷」，盼來台訪問。

宗座科學院（Pontifical Academy of Sciences）直屬教廷，創始於1603年，是歐洲最古老的科學院。陳建仁除了獲任院士，也是台灣第一位獲任宗座科學院「理事」殊榮者，他先前曾在2022年來教廷參加宗座科學院的理事與院士會議。

今年宗座科學院在23日至25日舉辦大會，陳建仁今晚接受中央社專訪表示，他此次再度參加宗座科學院「理事會議」，會中主要討論新科院士候選人資格與推薦，並確認下年度要辦的學術研討會，目前已敲定與歐洲癌症中心舉行防癌研討會，屆時他也會來參加。

陳建仁並出席宗座科學院的「院士會議」，他說明，會中主要討論環境危機與韌性等議題，及如何將人工智慧（AI）應用在科學界，以增進人類福祉。

陳建仁說，研討會共有10個場次，內容都很精采，中研院長廖俊智提出的主題報告引起熱絡討論，他當時坐在第一排聽講，鄰座的宗座社科院（PontificalAcademy of Social Sciences）院長艾福特（HelenAlford）修女當場表示，對中研院研究感到很驚艷，想進一步了解。

陳建仁說，「艾福特沒有到過台灣，我一邀請她來台灣訪問，她就說是很好的主意，要看看有無機會前往。」 這個例子顯示，中研院和宗座科學院、宗座社科院有很多合作機會，因為大家的目標一致，都盼透過科技與人文結合，使人類社會更有韌性，增進人類福祉。

宗座科學院讓世界頂尖科學家齊聚一堂，陳建仁認為，這是台灣在世界上跟更多國家交流的平台，他看到廖俊智在現場與各國學者都有很好互動，「相信透過科技合作，一定能讓全世界再次看到台灣。」

廖俊智接受中央社專訪表示，他在會中發表的主題，是如何用人工設計跟演化方式來改變生物體，譬如利用植物或微生物來吸收二氧化碳和甲烷這些溫室氣體，因為這是大家比較少想到的一個新方向，因此獲得非常熱烈迴響。

廖俊智認為，透過出席這個場合，可以彰顯台灣的科學實力，「在一個小小房間有很多諾貝爾獎得主，很多年輕學者也是目前走在最前端的科學家。」

談到對會議印象最深刻的部分，廖俊智分享，他認為這個會議舉辦方式很特別，與會者都「平起平坐」，連發表研究報告都是坐著，大家意見交流非常順暢，不會在意彼此觀點不一樣，可以用科學角度提出來腦力激盪，或試圖說服對方，在過程中達到科學家互相交流的目標，非常珍貴。

中研院 廖俊智 溫室效應 陳建仁

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