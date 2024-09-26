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故宮開放資料納維基平台 奠定AI應用基礎

中央社／ 台北26日電

為促進文物資料開放近用，國立故宮博物院與台灣維基媒體協會今天簽署合作備忘錄，故宮表示，此次合作將把故宮開放資料注入維基平台，為後續各式AI應用奠定基礎。

今天由故宮副院長黃永泰、台灣維基媒體協會理事長陳瑞霖各自代表簽約，並由故宮副院長余佩瑾、台灣維基媒體協會秘書長王則文見證。未來雙方將共同舉辦地方WIKIDATA編輯工作坊、維基百科條目編修等活動，鼓勵更多民眾參與，豐富故宮文物相關內容。

黃永泰表示，故宮自過去至今天，仍不斷在發展與成長。早期使用故宮圖檔需要收費，後續故宮響應政府資料開放政策，並配合國際博物館資料開放的趨勢，致力於推動故宮珍貴的典藏資料開放，提供大眾更便捷的服務。未來故宮也將秉持「透明化」的精神，將故宮的開放資料向全世界推展。

陳瑞霖則指出，維基百科須仰賴如故宮等研究機構，將文獻梳理成研究成果，讓志工有可靠來源作為撰寫內容的依據，其成果也能成為LLM技術寶貴的訓練素材。近年來，各國維基社群與全球博物館、檔案館、圖書館推動「館聯計畫」，建置WIKIDATA，藉此達到整合、串接與共享知識的效果。

陳瑞霖說，故宮作為台灣最具代表性的博物館，一直是台灣藝文館所的領頭羊，希望透過這次的合作，在國際與國內分進合擊，做出一番成績。讓民眾以多元方式欣賞故宮的典藏，以更有活力、創意的運作方式，帶動台灣藝文開放領域邁向嶄新的未來。

博物館 國立故宮博物院 文物

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