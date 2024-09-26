阿美族複音傳唱藝師豐福明辭世 文化部將頒旌揚狀

又有雙颱？中央氣象署預報員張承傳下午指出，位於關島附近海面的低氣壓，今天下午2時發展為第21號熱帶性低氣壓，預估24小時內有機會增強為颱風「燕子」，對台灣沒有影響。 比較值得關切的是台灣東方有低氣壓正在組織，最快明天形成TD22，周六升級成颱風，預測路徑不排除登陸，也可能從東部海面北上，下周一到周三是影響台灣最大的時候，氣象署持續觀察中。

2024-09-26 18:07