台灣美容外科醫學會30週年慶 頒發「成人之美」獎 彰顯卓越醫術與人文光輝

台灣美容外科醫學會將於年9月28日在台北南港展覽館二館七樓（Room A）舉行第二屆「成人之美」頒獎典禮，為醫學會成立三十週年增添重大意義。該獎項旨在表彰透過醫美技術重獲新生的患者和無私奉獻的專業醫師，並推動台灣醫美技術在國際間的影響力。此次報名者反應熱烈，呈現出醫美案例的多元化與國際化特點，展現出台灣在全球醫美界的領航地位。

台灣美容外科醫學會三十週年慶典，展現台灣醫美技術的卓越發展與人文關懷精神。（圖／台灣美容外科醫學會提供）

三十載堅持醫術創新，台灣醫美的標竿力量

台灣美容外科醫學會自成立以來，一直致力於專業醫術的創新與推廣，同時注重醫師的專業素養與倫理培育。學會積極參與國際醫學交流，推動台灣醫美技術的國際化，並以提升台灣在全球醫美界的聲譽為目標。今年適逢三十週年，醫學會在持續突破與創新中，展示出深厚的醫學傳統與未來的發展潛力。理事長張松源強調：「台灣美容外科醫學會的使命不僅在於技術的提升，更是希望透過醫療，改變每一位患者的生命，讓台灣醫術成為世界認識台灣的窗口。」

「成人之美」獎：鼓勵勇敢改變，弘揚醫者仁心

「成人之美」獎項的設立初衷在於獎勵那些勇於接受手術改變人生的患者，並讚揚用心施術的醫師們。張松源理事長表示：「這個獎項的意義不僅在於表彰醫學技術，更是弘揚醫者的仁心仁術，讓社會了解每個醫療行為背後的故事。」透過這些感人至深的案例，醫學會希望讓大眾看見醫美的力量不僅是外在的改變，更是心靈的重塑與人生的積極轉變。

台灣美容外科醫學會理事長張松源，強調透過醫療改變生命，並以「成人之美」獎弘揚醫者仁心，傳遞背後故事。（圖／台灣美容外科醫學會提供）

第二屆「成人之美」獎：報名反應熱烈，入圍故事感人至深

今年的「成人之美」獎項設有「自信新生組」與「逆轉人生組」，涵蓋了從外觀重建到內心重塑的廣泛醫療範疇。最終有六位入圍者，他們的故事展示了醫學技術的精湛與醫師對患者的深切關懷：

1.何于甄（自信新生獎）：何醫師協助患者進行大小眼矯正及提眼肌手術，成功改善了外觀問題，並能自信地站在台前授課。

2.洪敏翔（自信新生獎）：洪醫師為一位曾使用平胸手術的患者進行重修，幫助擺脫束胸困擾，過上輕鬆自在的生活。

3.陳宏彰（自信新生獎）：陳醫師多次手術為先天性黑色素痣患者改善問題，幫助她重獲生活的自信與勇氣。

4.余宗宸（逆轉人生獎）：余醫師以大腿抽脂重修技術，成功幫助因抽脂失敗而無法正常行走的患者恢復健康，讓她重新感受到行走的自由。

5.杜隆成（逆轉人生獎）：杜醫師為一位鼻部嚴重撕裂傷的患者進行重建手術，恢復了患者的外貌和生活，幫助她走出創傷，重拾幸福。

6.蕭若君（逆轉人生獎）：蕭醫師勇於挑戰高難度手術，幫助一位長期受化膿性汗腺炎困擾的患者，讓他重獲正常生活的希望。

左側為「自信新生獎」的三位入圍醫師，由上至下分別為：何于甄醫師、洪敏翔醫師、陳宏彰醫師。右側為「逆轉人生獎」的三位入圍醫師，由上至下分別為：余宗宸醫師、杜隆成醫師、蕭若君醫師。（依筆劃排序）（圖／台灣美容外科醫學會提供）

評審委員的意見：醫療不僅是技術，更是對生命的關懷

評審團成員在評審過程中指出：「成人之美獎是一個讓醫療更有溫度的平臺，幫助患者勇敢面對問題，通過專業醫療獲得新生。這些感人至深的故事見證了台灣醫療的卓越，也展現了醫者仁心的力量。」一位評審更感慨地表示：「海倫·凱勒說，生命最美好的事情之一就是通過愛去改變世界。『成人之美』獎正是這一精神的最佳詮釋。」該獎項鼓勵醫者在技術之外，更以愛心改變患者的生活。

第二屆「成人之美」頒獎典禮即將舉行：邀您見證醫美的力量

第二屆「成人之美」頒獎典禮將於2024年9月28日隆重登場，屆時將公佈各類獎項得主，並展示入圍者的感人影片。台灣美容外科醫學會期望通過這個活動，讓更多人了解醫美的真正價值，讓醫療不僅是外觀的改變，更是心靈的支持與重建。

如需知更多詳情，歡迎造訪台灣美容外科醫學會三十週年年會官網與醫學有故事了解更多：

年會官網：https://www.tsaps.org.tw/index.php?website_language_id=4

醫學有故事：https://www.mhustory.com/archives/18962