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GCTF召開聯合會議 英國在台辦事處以觀察員出席

中央社／ 台北26日電

外交部今天表示，「全球合作暨訓練架構」（GCTF）聯合委員會會議25日在台北召開，除了成員國出席外，英國在台辦事處獲邀以觀察員出席，會議中回顧今年成果，並討論明年合作議題。

外交部上午發布新聞稿指出，外交部、美國在台協會、日本台灣交流協會、澳洲辦事處與加拿大駐台北貿易辦事處25日在台北召開2024年GCTF聯合委員會會議，英國在台辦事處則獲邀以觀察員出席，另有夥伴成員在日本東京、澳洲坎培拉與加拿大渥太華視訊參與。

外交部表示，會議中回顧今年GCTF活動辦理成果，並討論明年合作議題，包括新興毒品犯罪防治與洗錢金流溯源、全社會韌性建立、整備與應變、淨零排放綠色貿易與轉型、人道救援與災害防救的公私協力及打擊境外資訊操弄與干預等。

外交部也提及，明年適逢GCTF成立10週年，會議中也就GCTF升級與轉型、擬訂精進發展策略交換意見。

GCTF自2015年6月1日成立以來，針對各項全球關切議題舉辦國際研習營，至今累計辦理82場海內外活動，邀請132國、超過9600位政府官員及學者專家參加。

外交部說，歡迎理念相近國家積極參與，持續透過GCTF共同合作，解決全球面臨的挑戰。

外交部 日本台灣交流協會

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