北台中太原「新市醫特區」，水岸聚富生活圈掀熱潮，新案創佳績！

有自住剛性需求支撐，北台中房市依然受矚目！當中最受矚目的十四期重劃區已有建商準備衝擊8字頭，機捷特區也已站上6字頭，近期位於北屯區太原路三段的百億市醫BOT案，更帶動太原路黃金軸線身價鍍金，成為白袍醫護人員與菁英客層搶進的「新市醫特區」。

圖／海鉅開發提供

台中市立綜合醫院基地面積約4.8公頃，預計將於2025年營運，屆時將有數千名醫護人員進駐，而串連市立醫院與中國醫藥大學的太原路因此位居要角，50米太原林蔭大道不僅將成為市醫特區連接台74線的主幹道，也匯聚各項重大建設，將成為北屯醫療資源最完整、生活機能最豐沛的區段。

放眼太原路周邊，除了有百億醫療園區，附近的單元13重劃區也處現在進行式，由民間捐贈、斥資超過1.4億元打造的「文英溪東圖書館」也在興建中，規劃為親子、青少年、樂齡等閱讀區，還有大型複合商場BOT案招商啟動，未來北屯生活機能將更完善，就業機會也會增加。因應大批人口湧入，廍子國小二期擴校工程、廍子國中已動工，未來孩子就近上學、家長接送更輕鬆。

隨著自住客不斷湧入，太原路周邊新案屢屢創下高詢問度。鄰近太原路與祥順路口的「大城知丘」，坐擁水岸第一排珍稀景觀，繁華綠意交織，創下區域最高實登紀錄，單坪成交價最高來到57.4萬。

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業者分析，「大城知丘」附近有新都生態公園、廍子公園等大片綠地，在家就能欣賞媲美京都鴨川水岸的絕美景觀，造就它的稀缺性與獨特性。出門徒步可及旗艦量販店、連鎖餐廳等， 並且鄰近74快速道路、捷運和台鐵站，開車到台中高鐵或是中科園區，也大約聽一集podcast就能到。區域現有非營利幼兒園、全新完工的廍子國小 、葳格高級中學、東山完全中學等，教育資源十分齊全，待廍子國小二期校舍、全新廍子國中、文英溪東圖書館陸續完工到位後，更將成為下一代的讀書天堂，不只吸引許多重視子女教育的年輕家庭前來卡位，也有許多工作高壓的醫護、科技人員，認為「大城知丘」有機能、有美景，讓人一回到家就能放鬆，恰如其分地詮釋了理想好宅的型態，深受在地客、換屋族的喜愛。

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貴賓專線：(04)-2205-6888瞭解詳情：https://reurl.cc/Mj9zvX賞屋地點：台中市北屯區祥順路二段93號旁（大城知丘接待中心）建築代銷：海鉅開發股份有限公司