小米粽中毒案輿論傷害食物文化 部落組織嘆：族群自信心逐步喪失

台東農藥食物中毒案至今（26）日已造成3人死亡，經衛福部檢驗，小米粽食餘檢體含有機磷農藥托福松殘留。位於屏東縣來義鄉的「部落蔬店」，為推動部落傳統農作、維護小農經濟與生態多元發展的部落雜貨店，日前於該社區組織粉專發文坦言，小米粽的食物文化成「毒物、奇風異俗的生活方式」的輿論，已削弱部落文化的價值與傳統知識，該組織也呼籲大眾，尊重族群用長久時間累積的食農文化。

「新來義部落發展協會∣部落蔬店 pinaiwanan a lami na i Tjana’asiya 」於臉書發文表示，台東農藥食物中毒案後，部落中的家族群組出現對於葉子、小米、蝸牛等部落常見食材的討論，而「部落蔬店」的小農在運送農作物的過程中，店長和小農班長也討論到此中毒案。

「部落蔬店」指出，在台東農藥食物中毒案發生後沒幾天，「捕風捉影」資訊流傳，讓部落的農民陷入不安，擔心起自己的農田作物受鄰田影響、農藥行販售的肥料資訊不清，也檢討起自己的耕作方式是否出問題，於奇拿富（cinavu）的製作上也開始擔心假酸漿葉（ljavilju）、克蘭樹葉（atalap）、血桐葉是否不能使用，致「一個族群的自信心逐步喪失」。

儘管後來檢驗初步結果證明是食餘中含有有機磷農藥托福松，但是族人代代傳下來的食物、食材、習慣，已被輿論形塑成毒物或奇風異俗的生活方式，不只傷害族群的食物文化、削弱部落文化的價值與傳統知識，也讓部落傳統農業的推行變得艱難。

文末，「部落蔬店」也呼籲大眾以尊重的態度看待族群以非常久的時間形成的食農文化與生活方式，也呼籲族人正確使用農藥，另外，對於擁有傳統食材應用知識的年長者，應以族語說明關於現代農藥的知識，讓他們明白農藥的使用方法、對部落土地環境與身體的影響。

此文章引起網友們於底下留言表示對部落傳統的支持，「​我才不管新聞中的特殊情況呢！前天我仍然買了一個好好吃的原住民小米粽子，還是一樣的好吃，我也愛吃阿美族的喜烙」、「小米阿粨是真的很好吃，不能以偏概全」、「人對未知的事情都會害怕，應該要去多瞭解！而不是不了解就臆測。謝謝你的文章」、「沒錯，不論是種族還是家庭都有各自不同流傳下來的習慣及傳統，這都是應該要尊重的，不該隨意批判，沒有人想要發生這樣的事」。