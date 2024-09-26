黃國昌：國慶大會是國家重要慶典 民眾黨團全體出席

民眾黨主席柯文哲遭羈押禁見且朝野衝突氣氛升溫，外界關注民眾黨團是否出席10月國慶大會。民眾黨團總召黃國昌今天表示，黨團全體成員都會出席這場重要的國家慶典，這不是個人的事情，而是國家的事情。

藍白在立法院程序委員會封殺明年度中央政府總預算案，民進黨主席、總統賴清德昨天在民進黨中常會提出3項團結指示，包括黨團會議全員到場、全程參加；程序委員會、委員會、院會，全勤參與；全面服從黨團指揮。

民眾黨團今天舉行「民主無罪，賴皮有理」記者會，並痛批行政院預算編列不實且違法，甚至散布謠言製造社會對立，黨團成員也於會後接受媒體訪問。

媒體詢問，目前因總預算案攻防朝野氣氛很差，柯文哲也遭羈押禁見，黨團是否出席10月10日的國慶大會。

黃國昌表示，10月10日是國家重要慶典，民眾黨團認為國家利益在個人與政黨利益之上，所以黨團全體成員會出席10月10日重要的國家慶典，這不是個人的事情，而是國家的事情。

媒體追問，若出席國慶大會，是否可能當面跟賴總統表達抗議。黃國昌表示，只要賴總統願意，隨時都可聽到在野黨的聲音，如果繼續剛愎自用且顢頇，「當面跟他（賴總統）講，我看他也聽不進去」。

衛生福利部食品藥物管理署昨天公告，全面解除日本福島5縣食品輸入管制。媒體詢問，民眾黨團如何看待，賴政府是否想藉此加強台日關係。

黃國昌表示，台日關係友好是絕大多數台灣民眾的心願，如何在基礎上進一步深化與日本交流，是最重要的課題；至於福島5縣食品開放，著眼點不只在於外交關係，而是衛福部嚴格把關、確保食品安全無虞，這才是民眾關心的事情。