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中研院長廖俊智梵蒂岡演講 深化雙邊合作

中央社／ 台北26日電
中央研究院院長廖俊智。圖／中研院提供
中央研究院院長廖俊智。圖／中研院提供

教廷宗座科學院23日至25日舉辦全體大會，中央研究院今天表示，中研院廖俊智受邀於會中發表「以設計及演化改造生物」最新研究成果，揭示台梵科學交流新篇章。

成立於1603年的宗座科學院，是天主教普世教會最高的科學研究機構，以推展數學、物理、自然科學和認識論等研究為目標。中研院今天發布新聞稿指出，宗座科學院於23日至25日舉辦全體大會，廖俊智及基因體研究中心特聘研究員、院士陳建仁都受邀出席。

中研院表示，宗座科學院每兩年舉辦1次全體大會，今年大會主題為「人類世中的可持續性與福祉科學——機遇、挑戰與人工智慧」，主要探討當前人類影響時代（通稱人類世）變化的驅動力與風險，並審視人工智慧等新興科學、發展科學政策觀點。

中研院說，廖俊智於會中「當前科學的創新與新方法」（Live Sciences Innovations, and New Approaches）主題場次發表「以設計及演化改造生物」研究成果，介紹其如何藉由創新技術為減少溫室效應提供可持續的解決方案，陳建仁則主持「健康與醫學科學——運用人工智慧等新興科學以應對疫情及慢性疾病」主題場次。

中研院說，宗座科學院主席馮布勞恩（Joachim vonBraun，又譯：馮布朗）及院長彼得．杜克森（PeterK. A. Turkson，又譯：彼得．涂克森）樞機主教曾於2023年9月至中研院訪問，就糧食安全、氣候變遷、AI發展等挑戰與廖俊智交換意見，此為兩院高層第1次正式接觸，為深化台梵雙邊學術交流奠定了良好基石，廖俊智這次發表演說更揭示台梵科學交流新篇章。

宗座科學院院士的任命不分國籍、種族、政治立場與宗教信仰，基於候選人的學術成就和道德品格，經院士推薦及全體院士同意後送請教宗任命，中研院院士李遠哲及陳建仁分別於2007年及2021年獲任命為宗座科學院院士。

中研院 廖俊智 院士

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