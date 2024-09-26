原民會主委赴帛琉國慶 合作國家博物館辦台灣文化展

原民會今天表示，主委曾智勇將代表總統賴清德參加帛琉國慶晚宴及獨立30週年紀念活動，並組成考察觀摩團進行交流，也將與帛琉國家博物館合作辦理台灣文化展區更展及開展作業。

原住民族委員會今天發布新聞稿表示，原民會主委曾智勇（Ljaucu．Zingrur）奉賴總統任命，以總統特使身分率團自今天至10月3日赴太平洋友邦帛琉共和國，致賀帛琉30週年獨立紀念日。

原民會指出，此行特使團應帛琉共和國總統惠恕仁邀請，參加帛琉國慶晚宴及獨立30週年紀念活動，並將代表賴總統申致賀忱，彰顯台帛兩國深厚情誼及篤睦邦誼。

原民會說明，訪帛期間外交部將安排視察台灣駐帛技術團等雙邊合作計畫，慰勞館團人員海外服務辛勞，並會晤帛國高階政要及傳統領袖。

原民會進一步表示，本次原民會也組成考察觀摩團共同赴帛，以實際行動表達對友邦支持，在帛期間，將參與第31屆帛琉全國婦女大會、交流雙邊健康政策，也將與帛琉國家博物館合作辦理台灣文化展區更展及開展作業，將台灣原住民族故事推向國際。