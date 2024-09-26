俞大㵢：聯大討論科技缺台灣 像義式煎餅捲沒餡料

美國「國家評論」雜誌今天報導，駐美代表俞大㵢在聯大期間於非營利組織論壇指出，「未來峰會」討論科技但台灣不在場，就像義式奶油甜餡煎餅捲中沒有起司餡；俞大㵢認為，聯合國秘書處無權解釋2758號決議文，這得由會員國決定。

「國家評論」（National Review）報導，聯合國大會總辯論期間，由於持台灣護照人士無法進入聯合國總部大樓，總統賴清德與駐美代表俞大㵢在會議期間，於籌辦大型論壇的非營利組織Concordia年度峰會發表錄影談話及出席公開訪談。

報導指出，北京長期對聯合國官員施壓，將中方對聯大1971年第2758號決議的解釋做為機構的政策，除了台灣籍人士不得進入聯合國大樓外，官方參與相關倡議也被拒絕。

聯合國副秘書長阿米娜．穆罕默德（AminaMohammed）去年在聯大期間指出，成員國應就台灣被拒絕參與永續發展項目找出解決方案，但在中方外部宣傳機構駐聯人員詢問後收回談話，官員今年沒有任何相關評論。

俞大㵢在Concordia年度峰會論壇指出，聯大期間特別就未來全球治理議題召開「未來峰會」（Summit ofthe Future），但討論科技未來不納入台灣，就像在曼哈頓的小義大利（Little Italy）吃義式奶油甜餡煎餅捲（Cannoli）中沒有起司餡。

俞大㵢會後回應國家評論記者提問表示，中國主導決議文解釋，將台灣封鎖在聯合國體系之外是危險的，這對未來中共攻台提供合理化說法，北京會說國際社會認同中方的一中原則，誤認台灣是中華人民共和國的一部分。

他也抨擊聯合國高階官員支持中國立場，秘書處無權解釋決議文，這得由成員國來決定。