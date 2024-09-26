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方濟各接見台灣10宗教代表樂開懷 笑問「會吵架嗎」

中央社／ 羅馬25日專電

台灣天主教、佛教、道教等10位宗教代表組團訪問梵蒂岡，今天獲教宗方濟各公開接見。教宗看到台灣各宗教攜手共促和平，顯得非常開心，他還俏皮詢問團員們平常會不會吵架。

「中華民國宗教與和平協進會」今年成立滿30週年，特別安排到梵蒂岡拜會教宗，向積極促進「跨宗教對話」的教宗方濟各（Pope Francis），展現台灣不同宗教皆能和諧共融的特色。

訪團成員包括協進會理事長、天主教台北教區總主教鍾安住，副理事長、佛教法師釋聖玄，北港朝天宮董事長蔡咏鍀、山達基教會成員胡詠善、一貫道成員簡鳳伶等，成員共來自10個不同宗教團體。

訪團上午在聖伯多祿廣場（Piazza San Pietro）獲得教宗公開接見，隨後參加駐教廷大使館舉行的歡迎餐會。

輔大校牧林之鼎神父轉述訪團與教宗會晤情形，他表示，教宗很關心所有人，他向教宗介紹，協進會囊括台灣17個不同宗教團體，這次部份團體特別組團來梵蒂岡交流。團員先前還拜訪了佛羅倫斯（Florence）、阿西西（Assisi），在阿西西認識聖方濟生平，更理解教宗方濟各的名字由來。

林之鼎表示，「教宗聽了非常高興，問大家會不會互相有口角，我說會，但都是非常健康的辯論， 在過程中體會彼此都像兄弟姊妹 ，更像一家人」 。

北港朝天宮此次準備「黃金媽祖像」致贈教宗，教宗也回贈團員禮物。林之鼎在駐教廷使館「開箱」紀念品，每位團員都獲得教宗親自祝福過的天主教念珠。

駐教廷大使李世明致詞表示，宗教自由與和諧是國家進步的重要指標，台灣在這點是全世界楷模，協進會團員就是最有力證明。如今世界和平備受關注， 台灣各宗教界人士為了促進和平的付出，令人非常敬佩。

鍾安住致詞表示，很高興到梵蒂岡，教宗方濟各和大家想像的不太一樣，非常親近，「80幾歲老人家坐著輪椅跟我們打招呼，很親近、願意瞭解我們，我們準備禮物教宗都領會， 教宗很樂見台灣不同宗教之間的結合。」

蔡咏鍀接受中央社訪問表示，他第一次到歐洲，深深感受到宗教促進和平與愛、善的力量，很高興這次讓他看到宗教在國際場合的重要性，他的心得是無比感動與感謝，希望整個世界都能圓融和平，不管哪個宗教都應撫慰人心，讓世界更和平更有愛。

釋聖玄表示，她很榮幸作為此團唯一佛教代表參與，這次團員一起晉見教宗，不是只看到教宗的外貌，是盼學習教宗如何為世界和平與宗教共融付出的大無畏努力，這是團員一路10天行程裡一直在學習的課程。

北港朝天宮 教宗 教廷 方濟各 梵蒂岡

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