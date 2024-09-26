快訊

北約將領曝緊急備戰中！制定第三次世界大戰傷亡救援計畫

研究指近4成黑巧克力重金屬超標，還能吃巧克力嗎？教授解答

方文琳證實罹食道癌 為何會得9成男性患者的癌症？她自曝2致命習慣

台灣推全社會防衛韌性 美學者：可借鏡波羅的海經驗

中央社／ 華盛頓25日專電

全社會防衛韌性委員會議將登場，美國學者柯貝今天表示，波羅的海國家也曾在避免引發民眾恐慌、考量鄰國俄羅斯的反應下強調社會韌性。去中心化的做法不只因應常規軍事攻擊，更是針對混合威脅做好準備。

台灣首場全社會防衛韌性委員會議26日舉行，將聚焦民力訓練暨運用、戰略物資盤整等主軸。美國蘭德公司（Rand Corporation）學者柯貝中午在智庫回應台灣在政治兩極化下如何推動民防時，以波羅的海國家拉脫維亞為例。

立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞（下稱波羅的海3國）與俄羅斯接壤，在上個世紀曾被蘇聯占領，接著是納粹德國，然後重回蘇聯政權，3國公民為此付出沉重的代價。1991年蘇聯解體後，3國重獲獨立。

柯貝（Marta Kepe）指出，拉脫維亞幾年前也曾經討論過如何傳遞社會韌性的訊息，目前已經有所進展。面對國防投資議題，拉脫維亞內部並未出現非常嚴重、強烈的反對意見，爭點多集中在如何具體落實國防。

柯貝表示，背後原因在於波羅的海3國的歷史經驗，使他們確保落實民防應急準備以及全面防衛的概念。此外，這3國推民防的動機除了是來自對烏克蘭情勢的觀察外，也源自於3國重獲獨立後持續面臨俄國的混合威脅，包含網攻、經濟手段及把移民「武器化」等。

她說，波羅的海3國的民防安全以建立韌性為核心，不只是為了因應常規軍事攻擊，更是針對上述混合威脅做好準備，範圍從個人層面延伸至私營企業、地方政府乃至中央。

「其中非常重要的是教育、資訊共享，以及確保更多的民眾能了解民防內涵。最基本的是讓公民在任何危機中知道自己該做什麼。（3國）進行大量作業，確保社會團結，跨越族裔及性別的鴻溝」。

柯貝也說，強化能源網絡的韌性是當前重點之一。

公部門與民間單位合作推動民防方面，她指出，烏克蘭是非常有趣且獨特的例子。烏克蘭公民社會非常強大，有些烏克蘭政治分析家甚至認為，只有在公民社會推動下，才會產生有意義的立法決策。

柯貝說，如今烏克蘭的公民社會、企業和政府之間存在相當自然的連結，特別是在戰爭的背景下，促使3方更加緊密合作。戰爭來襲也如震撼彈，迫使國家加速推動平時可能落實效率較低落的業務。

她指出，烏克蘭的私人企業與政府在各領域也形成了一種緊密的動態關係。許多創新和變革由私人企業推動，無論是在戰時，或是思考如何重建，都是如此。政府只需要持開放態度，接納私營部門的積極作為即可，畢竟這對烏克蘭整體只有益處。

對於地方政府在民防所扮演的角色，柯貝說，雖然民防的責任主要是與市政有關，但是波羅的海3國的地方政府和市政當局最初在承擔韌性建構及民防責任時，「確實有些不情願」。

柯貝指出，如今3國上下對民防有一定的決心。高階單位立定大方向及經費，但是相關計畫都非常強調「去中心化」。因為當危機發生時，市政府及地方領導人最了解當地狀況及資源配置，最適合協調立即的因應行動。

柯貝具喬治城大學安全研究碩士學位，曾在拉脫維亞國防部及科索沃北大西洋公約組織（NATO）諮詢小組服務。她在蘭德的研究重點包括如何在軍事危機或戰時結合軍民資源建構韌性，及波羅的海3國和烏克蘭的抵抗力等。

國防部 拉脫維亞 民防 烏克蘭

延伸閱讀

總統以備戰來避戰不簽和平協議 吳思瑤：多數民意

賴清德指和平要靠實力 羅智強：為何淡水林口屢被突破

影／一張紙是靠不住的！ 賴總統：絕不簽和平協議

以色列啟動7天「民防緊急狀態」 防長認為全國民眾極可能遭攻擊

相關新聞

京華城案 北檢第四度提訊柯文哲

台北地檢署偵辦京華城弊案，今早第四度提訊柯文哲，日前檢方已密集約談京華城容機率暴增北市府及威京集團相關關鍵人士，對決策過程已有掌握，今天再度提訊柯文哲，應是持上述涉案人供詞及相關事證向柯文哲確認，可見檢方已在準備結案。

美髮老師化身蘿勒夫人 百萬年薪號召契作打造產業鏈

農產新模式，屏東縣萬丹鄉57歲農民、有「蘿勒夫人」稱號的黃淑女，年輕時曾是美容美髮老師之後轉戰務農，專種蘿勒，她觀察農業缺工衝擊，打造「樸作良食外銷聯盟」，滿足市場需求，開出百萬年薪條件徵求契作戶，要成為契作戶須修習20學分，建立陪伴系統，每人各一分地，年底針對績效好的夥伴擴大面積，迄今徵選四波契作戶，打造「屏東蘿勒隊」...

全社會防衛韌性委員會今登場 曹興誠、霍守業等任顧問

總統府「全社會防衛韌性委員會」首次會議今天登場，由委員會召集人賴清德總統親自主持。知情人士證實，委員會顧問將由聯電創辦人曹興誠、國防安全研究院董事長霍守業、中國佛教會理事長釋淨耀、全聯董事長林敏雄出任。

照片看歷史／1955年「工商業獎學金」首揭曉 7學生獲獎

1955年9月26日，中華民國工商協進會主辦的「工商業獎學金」給獎儀式，當日下午3時在該會會議室舉行，由該協會時任理事長束雲章主持給獎，參加者有該會理監事20餘人及年度工商業職業學校畢業的成績優良學生7名。受獎學生分別為：台中商業職業學校楊坎革，台南高級工業職業學校鄭春長，新竹商業學校蔡明育，台北商業職業學校夜間部陳德谷，日間部張新興，台中高級工業職業學校陳水河，台北工業專科學校機械科江雲祥，每人得獎學金新台幣1000元。

聯合報「25個租屋故事」專題 入圍第50屆曾虛白先生新聞獎

第50屆曾虛白先生新聞獎今公布入圍名單，今年共有502件參賽作品報名，其中聯合報作品「25個台北租屋故事 被剝奪的居住尊...

【專家之眼】吳慷仁西進是「背叛」？

金馬金鐘雙料影帝吳慷仁，傳出最近與大陸經紀公司簽約，並將與紅星孫儷搭檔演出，在國內引起軒然大波，很多網友更直指他背叛。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。