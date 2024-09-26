北屯3大戰區實登價格大揭露！驚見「1建商」頻頻上榜、躍居一線！

挾先天地段優勢，北台中近期房市火熱，除了洲際棒球場、台中巨蛋、漢神洲際百貨等重大建設陸續發展外，廣大重劃面積更帶來強勁的人口紅利，助攻房市熱度。其中，「市醫特區」、「十四期重劃區」及「機捷特區」都是討論度高居不下、購屋族搶購的熱門戰區，而在內政部最新揭露的實價登錄資料中，驚見於這三區開出高價的霸榜建案，竟都來自台中知名在地建商—「大城營建機構」！

圖／海鉅開發提供

北屯斥資超過百億打造的市醫BOT案帶動了廍子重劃區發展，太原路串連台中市立綜合醫院及中國醫藥大學，形成黃金醫療走廊，周邊學校、圖書館、市場等公共建設匯聚，吸引許多白袍菁英置產，區域內推案眾多、百花齊放。相比其他物件，「大城知丘」擁有「太原X祥順」黃金軸線，位處交通核心，無論是交通便利度或生活機能都具競爭力，同時坐擁無限視野河岸珍稀首排，為住宅創造無可取代的景觀優勢，因此被許多重視生活品質的消費者視為首選，實登開出區域高價57.4萬/坪，一年內均價也來到52.3萬/坪。

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同樣吸引購屋族的還有台中機捷特區，在政府政策支持下，機捷特區共有2個74快速道路匝道 (潭子、松竹匝道 )，規劃12條聯外道路，還有2個台鐵車站、3個捷運站點，「松竹站」也是台中唯二雙鐵共構的站點。除了以交通取勝，機捷特區商圈也於開發初期就已超前佈署，如今生活機能相當成熟豐沛，Costco美式賣場、全聯、總站夜市、大地商場等一應俱全，對許多購屋族而言，是環境宜居、房價具未來發展性的區段，區域建案「大城光年」、「惠宇大悅」也紛紛站上6字頭。

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北屯最具指標性的新富聚落14期重劃區也是百家爭鳴，除了名校聚集，還有大型餐廳、醫美診所、游泳學校陸續進駐，面積逾千坪的外語幼兒園也在規劃中，吸引重視教育的菁英家庭族群。尤其洲際段擁有洲際棒球場、漢神百貨等話題建設，帶有商業機能、國際級場館與高綠覆率環境，儼然成為14期的開發焦點，其中以大陸建設率先站上8字頭，7字頭似乎已成常態。即將開案的「大映奕居」，鄰近台74線，推出區域稀有24-36小坪數產品，自住客入手門檻相對較低，附近學區、公園、全聯、漢神百貨、太子置地廣場、傳統市場商圈齊備，又有大城建設品牌力加持，相信也能表現亮眼！

貴賓專線：(04)-2205-6888瞭解詳情：https://reurl.cc/34RMrV賞屋地點：台中市北屯區祥順路二段93號旁（大城知丘接待中心）建築代銷：海鉅開發股份有限公司