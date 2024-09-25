聯合報「25個租屋故事」專題 入圍第50屆曾虛白先生新聞獎

第50屆曾虛白先生新聞獎今公布入圍名單，今年共有502件參賽作品報名，其中聯合報作品「25個台北租屋故事 被剝奪的居住尊嚴」在眾多作品中脫穎而出，入圍公共服務報導獎數位創新類。

房價居高不下，居住市場最底層、全台超過300萬的租屋族面臨租金高漲、一房難求等困境，詐騙、破敗屋況、危險隔間、申請租金補貼被拒等諸多亂象層出不窮。「25個台北租屋故事 被剝奪的居住尊嚴」共採訪了25名租客，結合影像、文字、聲音、數據圖表等元素，特寫人物與租屋空間，呈現租屋族真實心聲。

過去台灣討論租屋議題，較難聽到真實租客說法，原因在於多數房客都因害怕得罪房東不敢公開發聲，或不知道可透過什麼方式表達處境。專題藉由個案故事，反映台灣租房市場樣貌與沉痾，也藉由個案，剖析租房政策遇到的供需失衡、權力不對等、黑市沉痾等三大問題，從結構面提出健全租屋市場的解方。

主辦單位表示，曾虛白先生新聞獎今年共有502件參賽作品報名，較去年增加110件，最終選出47件作品角逐10項獎項，得獎名單預計將於12月2日頒獎典禮揭曉。

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