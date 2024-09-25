勞動部「職場學習及再適應計畫」讓原民婦女重拾自信 學習技能站穩職場

為協助就業弱勢者重返職場，勞動部推出的「職場學習再適應計畫」透過津貼補助事業單位，提供職場學習及再適應的機會，提升就業弱勢者受僱及穩定工作的能力。42歲的原民婦女小雯，因小吃店經營困難而歇業，但需扶養家中三名子女，生活陷入困境。透過勞動力發展署中彰投分署魚池就業服務台積極開發九族文化村的工作機會，並讓小雯在計畫支持下學習原住民舞蹈及服飾設計等文化技能，成功在園區擔任表演或示範人員，走出困境。

九族文化村運用勞動部計畫提供原住民職場學習及再適應的工作機會。 圖／勞動部提供

42歲的原住民婦女小雯，面臨經營多年的小吃攤倒閉，不僅失去主要收入來源，還肩負照顧三名子女及扶養公婆的重擔。陷入失業迷茫之際，小雯主動向在地的魚池就業服務台尋求協助，經就服員評估小雯因無其他一技之長，工作選擇受限，但憑藉小雯的原住民背景，積極運用「職場學習再適應計畫」向九族文化村爭取工作機會及提供專人輔導，最終小雯獲得錄用。

九族文化村在小雯工作期間，提供了原住民文化技藝學習的機會，從原住民舞蹈、服飾設計，到捏陶、串珠和打陀羅等，讓她從中逐步找到自信和對原住民文化的熱情。如今，她每週參與九族文化村固定的原住民舞蹈表演，另外每週依照排班深入原鄉部落，提供文化服務，並將所學到的文化技藝傳授給年輕一代。這份新工作不僅讓她重新站穩職場，更讓她找到屬於自己的職業新方向。

原民透過職場學習擔任表演或示範人員。 圖／勞動部提供

中彰投分署為協助像小雯這類需要在地就業的弱勢婦女，積極開發當地企業，並適時運用「職場學習及再適應計畫」提供職場學習津貼和用人單位管理輔導費，增加企業雇用意願。這項計畫讓許多弱勢族群獲得在地就業機會，順利踏上職場，中彰投地區有求職需求的民眾可向各地就業中心或就業服務台洽詢，更多就業機會可上「台灣就業通」網站查詢。