環團：國土計畫法應如期上路 遏止錯誤土地利用

國土計畫法民國114年4月30日上路，但9個地方政府仍未繳交國土功能分區圖，朝野立委質疑聲浪也不小。多個環保團體今天說，國土計畫應如期上路，才能遏止不當開發與錯誤的土地利用。

地球公民基金會等環保團體在立法院外舉行記者會指出，至今仍有9個縣市未繳交「國土功能分區圖」，還不斷造謠，指責國土計畫沒有彈性、阻礙發展、侵害權益，意圖延宕國土計畫上路。

地球公民基金會議題部專員黃子芸說，國土功能分區的劃設以適地適用為理念，「農業發展地區」以農地農用為原則，企圖改善農地零星變更及破碎化的現況；地方政府如果在意農業發展，應立即送審國土功能分區，遏止農地流失、破碎情況更加嚴重。

環境權保障基金會研究員湯琳翔表示，多位藍營地方首長高喊產業用地不足根本就是謊言，國土計畫法已將實質規劃權下放地方政府；事實上地方政府預留的未來發展用地不僅足夠，更已超越開發負載量能。

湯琳翔指出，雲林縣長張麗善一邊要求劃設更多根本沒有能量開發的未來發展地區，導致大量農地流失，一邊高喊捍衛農業權，大玩兩面手法，只貪圖農地變更開發、地價翻轉利益，不顧農地炒作、農地價格飆升，恐讓農業經營陷入困境。

地球公民基金會副執行長黃靖庭強調，惟有國土計畫如期上路，區域計畫法及非都市土地管理下的亂象，才會逐步有解方。民意代表作為民眾與行政部門間重要的溝通橋梁，應充分理解國土計畫的核心內涵、澄清錯誤資訊，成為有力推手，而非隨藍營地方首長起舞的造謠者。

環保團體呼籲，如果地方政府仍持續杯葛、拖延，政府應該「硬起來」，依據已公告實施的縣市國土計畫內的國土功能分區圖發布實施，遏止不當的開發與錯誤的土地利用，讓台灣的國土有機會邁向永續。