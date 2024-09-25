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台灣文化遺產國際論壇 李遠盼專家探索千變之島

中央社／ 台北25日電

台灣有許多珍貴的文化遺產，雖礙於諸多因素無法「申遺」，但仍受到國際學者專家的關注，文化部李遠今天表示，歡迎來自世界各地的專家學者，前來感受這個面積雖小卻千變萬化的島嶼。

「2024年台灣文化遺產國際論壇」今天在台大集思國際會議中心登場，李遠致詞時表示，台灣的地理環境、歷史造就了台灣非常特殊的景觀，擁有全世界最集中的動物、植物跟地質環境，都是最珍貴的寶物，他邀請來自世界各地的專家學者們，藉由此次訪台，一起感受這裡豐富的寶物。

文化部文資局長陳濟民表示，國內對於文化資產保存的觀念跟作法，一直持續與國際接軌，短期之內雖然無法申請世界遺產，但多年來透過跟國際相關組織連結，並借重他們的經驗跟做法，強化台灣文化資產的內涵，希望能做好萬全的準備。

此次活動邀請聯合國教科文組織（UNESCO）轄下國際文化紀念物與歷史場所委員會（ICOMOS）6名國際專家前來，ICOMOS是全球各地登錄世界遺產的重要諮詢機構，文資局盼透過密集的對話交流，強化台灣文化資產保存的國際合作網絡。

ICOMOS主席特蕾莎·帕特里西奧（Teresa Patrício）也透過影片致詞表示，ICOMOS的最高使命就是將珍貴文化遺產傳承給後代，長久以來持續積極促進相關領域交流、鼓勵合作與對話，相信有助文化遺產的維護管理與推廣工作。

為期2天的國際論壇分5大專題進行，「專題1：遺產的懷敘與永續」邀請獲得第43屆行政院文化獎的傅朝卿教授進行開場專題演講，並與ICOMOS副主席Susan McIntyre-Tamwoy以國際案例展開對話；「專題2：文化景觀由上而下與由下而上」以潛力點「阿里山森林鐵路」為例，整體思考文資保存之串聯與推動工作。

「專題3：青創的產值與價值」由深耕在地文資的青創代表，分享社區共創經驗；「專題4：規約的責能與賦能」借鏡國際規約的精神，落實於文化資產法制化的工作；「專題5：軍事遺產的解構與建構」透過金門及馬祖戰地遺產轉譯與再生的案例，與國際專家交流軍事遺產的保存活化策略。

世界遺產 文化資產 文化部 李遠

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