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曾虛白新聞獎入圍名單公布 報導者7件最多

中央社／ 台北25日電

第50屆曾虛白先生新聞獎入圍名單今天公布，媒體以財團法人報導者文化基金會入圍7件為最多。頒獎典禮將於12月2日在張榮發基金會國際會議中心801室舉行，揭曉各獎項得主。

每年都吸引眾多新聞從業人員及自由投稿人報名的曾虛白先生新聞獎，今年共有502件參賽作品報名，較去年增加110件。最終選出47件作品角逐10項獎項。

其中以「公共服務報導獎：文字類」報名件數最多，共有103件作品報名單一獎項。而入圍件數最多的媒體，則是由「財團法人報導者文化基金會」奪下，共有7件作品入圍。

因應全球短影音蓬勃發展趨勢，今年新增的「台電大專院校學生環境與生態永續報導獎：短影音類」獎項，計有17件作品報名，最後選出4件作品入圍。

財團法人曾虛白先生新聞獎基金會表示，今年總計47件入圍作品，包含曾虛白先生新聞獎公共服務報導獎文字類5件、影音類4件、音頻類5件、數位創新類5件；新聞學術著作獎從缺；媒體素養獎7件；信義房屋社區營造與地方創生報導獎5件。

台電大專院校學生環境與生態永續報導獎入圍部分，則分別為：文字類6件、影音類6件、短影音類4件。

台電 曾虛白先生新聞獎 永續 短影音類

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