登斯洛伐克媒體 李南陽：台灣能為聯合國貢獻

斯洛伐克主流媒體「真理報」近期刊出專訪駐斯洛伐克代表李南陽的報導。文中指出，北京透過扭曲聯大2758號決議排除台灣，而台海穩定和平非常重要，且台灣能為聯合國帶來許多益處。

據駐斯洛伐克代表處新聞稿，斯洛伐克主流媒體「真理報」（Pravda）近期就台灣爭取參與第79屆「聯合國大會」與中國錯誤扭曲2758號決議等議題，刊出專訪駐斯洛伐克代表李南陽報導。文章指出，北京透過扭曲聯合國大會於1971年通過的第2758號決議排除台灣，而台海穩定和平非常重要，且台灣能為聯合國帶來許多益處。

李南陽提到，中國船隻與戰機幾乎每天在台灣周遭演習，中國試圖改變台海現狀並擴張霸權。中國與菲律賓及日本分別在南海及釣魚台列嶼議題上都有所爭議，聯合國應對此有所作為，而讓台灣參與聯合國是最佳解決之道。

李南陽表示，七大工業國集團（G7）、亞洲國家及歐盟都反對中國單方面改變區域現狀，這不是指聯合國應該在北京和台北之間做出選擇，而是同時納入兩者，對國際社會來說將是福音。

李南陽強調，台灣是聯合國的創始會員國，台灣擁有參與國際社會的能力及意願。聯合國可以成為北京和台北對話的平台，藉以緩解雙邊的緊張局勢。此外，台灣持續與理念相近國家合作，是國際社會負責任的成員，希望加入聯合國並有所貢獻。

此外，李南陽說，許多國家將商業利益置於民主之上，但台灣是民主的燈塔，聯合國將因台灣加入而受益，例如台灣正在與斯國政府討論如何支持烏克蘭，在邊境建立天然氣運輸連接並創造就業機會等，儘管許多國家已經對於俄烏戰爭感到疲乏。

李南陽也指出，聯合國2758號決議只涉及中國的代表權問題，並非由中國代表台灣，北京現在正試圖扭曲這個事實。台灣每年都積極爭取加入聯合國，這是民眾的意願，台灣人民也希望在國際領域更加活躍，並為自己勇敢發聲。

「真理報」創立於1920年，是斯洛伐克重要政論與經濟媒體，報導形式包含電視、雜誌、廣播、紙本及網路版等，具廣大受眾。