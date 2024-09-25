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聯大總辯論登場 賴總統籲國際與台灣撐民主保護傘

中央社／ 紐約24日專電

聯合國大會總辯論登場，總統賴清德以錄影方式在紐約非營利組織Concordia年度峰會上，重申台灣與國際夥伴撐起「民主保護傘」與「和平4大支柱」理念及行動。駐美代表俞大㵢強調，聯合國大會第2758號決議是中共的假議題。

賴總統在Concordia年度峰會發表錄影演說表示：「我們的目標是讓台灣更強大，因為台灣更強大才更能推動世界民主、自由與繁榮。衷心期盼台灣與其他民主國家攜手撐起民主保護傘，共同應對極權侵略。」

賴總統說：「當航向呼應這場峰會主題的民主發展新時代，民主在全球面臨嚴重威脅。我們見到極權擴張，俄羅斯入侵烏克蘭已超過兩年，中國在台海與東海、南海提高軍事挑釁，透過灰色地帶戰略，例如經濟脅迫與認知作戰，對全球和平穩定造成嚴重威脅。」

賴總統錄影演說結束後，駐美代表俞大㵢與多次訪台的美國前國務次卿柯拉克（Keith Krach）進行對談。

針對聯大2758號決議，俞大㵢受訪表示，這個議題被討論很久，是假議題根本不存在。中共利用宣稱這份國際文件可證明台灣屬於中華人民共和國，有藉口可攻打台灣，這是為什麼要把2758號假議題推翻掉，中華民國不屬於中華人民共和國。

他說：「越來越多國家包括歐洲國家，相信認同民主的國家，都開始知道這是他們的伎倆，把它推翻掉，所以認同感越來越高。」

前總統蔡英文過去2年在聯大期間，透過非營利組織峰會向國際傳達台灣面臨的挑戰與維護民主的決心，賴總統首次在本屆會議中，向國際社會完整說明強化台灣韌性、致力區域和平與爭取國際認同等國防外交領域的施政方向。

川普 美國大選 賀錦麗 賴清德

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