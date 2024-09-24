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僑委會海外台商精品獎頒獎 徐佳青勉台商自創品牌

中央社／ 台北24日電

第3屆海外台商精品獎今天舉行頒獎典禮，僑委會委員長徐佳青表示，舉辦海外台商精品獎，就是希望鼓勵海外台商能自創品牌，讓品牌在市場上佔有一席之地，不要只有代工「毛三到四」（毛利率3%到4%）。

僑委會為鏈結台灣優勢、帶動海外台商品牌發展，自民國110年起舉行「海外台商精品選拔暨輔導活動」。這屆活動執行單位為財團法人商業發展研究院，今天晚間在台北花園大酒店舉辦2024年第3屆海外台商精品獎頒獎典禮，徐佳青到場致詞並頒獎予得獎企業。

徐佳青表示，今年是海外台商精品獎第3屆舉辦，從歷屆參賽件數增加可以看出來有愈來愈多的廠商，希望能在新的時代開創新的商品，也帶動新的消費，更希望能提升不同的市場。

徐佳青表示，海外台商精品獎自2021年開始舉辦，就是希望能鼓勵所有海外台商自創品牌，不是只有做代工，只有賺「毛三到四」（毛利率3%到4%），而是能有自己獨特的品牌，在市場上佔有一席之地，而海外台商精品獎自上一屆開始從一年一次改為兩年一次，就是希望讓金質獎與銀質獎的產品，有更多的時間進行宣傳，有更多的機會在市場上被看到。

商研院指出，今年第3屆總計選拔出5件「海外台商精品金質獎」及7件「海外台商精品銀質獎」，獲獎精品所屬企業除獲得獎座和獎狀鼓勵之外，同時享有專案信用貸款保證、國際會計事務所諮詢及外貿協會品牌輔導課程資源外，另有媒體專訪、廣告投放、電商轉型課程、參訪及商機交流活動等輔導推介服務，以全面提升企業的競爭力。

台商 品牌 徐佳青

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