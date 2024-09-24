經濟部光電白皮書 環團籲加強與利害關係人對話

經濟部8月公告能源用地白皮書（光電篇），開發網路意見徵詢。環團及學者今天呼籲，經濟部應積極進行跨部會溝通及居民利害關係人對話，並以屋頂光電優先、地面光電以農為本。

經濟部能源署於8月6日公告「能源用地白皮書（光電篇）1.0」，說明光電發展應遵循原則及框架，政策推動的階段性建議方向等，並開放網路意見徵詢，蒐集時間至9月30日。

地球公民基金會今天舉辦「能源轉型，公正先行」記者會。

東華大學自然資源與環境學系教授戴興盛表示，在眾多的能源選項中，須考量外部成本，如廠商尋租、生態環境與景觀、魚塭及農地上工作者的權益等。

戴興盛說明，過去幾年來，再生能源發展主要的問題也是外部性沒有被適當處理，因此應該打開社會對話；以魚電共生為例，會涉及養殖戶的工作權、經濟權，也會影響在地的經濟結構、環境議題，都必須處理面對。

戴興盛指出，光電具有分散式發電的特性，也代表能源系統可能的影響的範圍更廣，政府應該先求質、再求量，以社會接受度為前題，推動光電政策。

戴興盛認為，在廠商規劃階段、認為某地可以做為光電發展的用地時，就應該先與在地民眾對話，目前沒有這樣的制度規範，只能以道德訴求，因此政府必須建立這樣的制度；可以在再生能源發展條例中加入公民參與的條款。

地球公民基金會議題部專員鄭泰鈞指出，白皮書擬定應以「屋頂光電優先、地面光電以農（漁）為本」的策略。

鄭泰鈞認為，民間多次呼籲光電設置的建築面積應以300平方公尺（90坪）為門檻，但目前仍以1000平方公尺（300坪）為策略；經濟部應邀內政部共同研究台灣屋頂光電的潛力。

另外，在地面型光電部分，鄭泰鈞說，不論是「綠能發展區」或是「不利耕作區」等示範計畫，都與當地實際現況有落差，經濟部應與農業部合作討論，進行實質性的研究調查，讓光電真正替農業加值。