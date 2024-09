台南主教率朝聖團訪駐教廷使館 為台梵邦誼打氣

台南教區主教黃敏正到梵蒂岡受訓,並率台灣30多位天主教徒前來朝聖,訪團特別拜訪駐教廷大使館,向努力促進台梵邦誼的館員們打氣。黃敏正與多位教徒都表示,台灣外交處境困難,盼盡一己之力為台灣加油。

黃敏正日前結束在教廷的「新任主教培訓課程」(Formation Course for New Bishops),今天開始率領台灣各教區組成的朝聖團展開10天參訪行程。

訪團中午特別拜訪位於聖伯多祿大教堂(St. Peter'sBasilica)前方的駐教廷大使館,使館請團員享用道地義式披薩,並期盼台灣天主教友共同努力深化台梵關係。

駐教廷大使李世明致詞時表示,「大使館在海外就是台灣人的家」,非常歡迎教友隨時組團或單獨前來拜訪,他自己也是台南人,畢業於台南延平中學與台南二中,他認為台南教區能有黃敏正這樣開朗健談的主教,是很大的福氣。

黃敏正表示,台灣天主教友來到駐教廷大使館,確實感覺像回家,台灣外交處境困難,他這次來教廷參加會議,許多外國主教聽到他來自台灣,也都相當關心兩岸間的緊張局勢,擔心台灣會不會變得跟烏克蘭一樣。

黃敏正表示,他很感謝駐教廷大使館對於增進台梵關係的盡心盡力,台灣天主教會也不該居於被動立場,他回台灣後一定會有所動作,多多與其他國家天主教會交流,拉近台灣與各國的距離。

朝聖團除了有來自台灣各教區的教徒,還有2位專程從美國飛來參加的台灣僑胞。

台僑Cathy Chen接受中央社訪問時表示,她已經是第二次來梵蒂岡朝聖,每次都覺得收穫豐富、很值得,她在美國也能感受到國家處境很困難,「我們在海外也要盡自己的力量,為國家做推廣宣傳,讓大家認識我們」。

台僑Vivian Chen向中央社記者表示,她住家鄰居幾乎都是美國人,許多人以前聽到Taiwan,還以為她是泰國人,但特別在COVID-19疫情時,台灣送了很多口罩,大家終於認識台灣,「我常跟美國友人說,台灣最美的地方是人,是台灣的人心」。