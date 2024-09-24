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海廢國際研討會 美、日、韓專家齊聚

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
二○二四海洋廢棄物國際研討會昨登場，海洋委員會主委管碧玲（前排中）、副主委黃向文（前排左四）、海保署長陸曉筠（前排左三）等與國內外專家學者合照。圖／海保署提供
二○二四海洋廢棄物國際研討會昨登場，海洋委員會主委管碧玲（前排中）、副主委黃向文（前排左四）、海保署長陸曉筠（前排左三）等與國內外專家學者合照。圖／海保署提供

海洋委員會海洋保育署昨在台北舉辦為期四天的「2024海洋廢棄物國際研討會」，邀請來自美、日、韓、越、印尼等國專家，探討海廢相關技術與策略、微型塑膠監測方法、海洋環境教育，促進國際交流，展現我國在海廢治理的實力，並向各國專家學習，拓展海廢治理策略。

海委會主委管碧玲開幕致詞說，希望透過此次研討會促進各國合作，尋求應對海廢的解方以維護環境與人類福祉，國際合作是她任內的重點，中長期計畫爭取建立印太地區海廢國際交流平台，使台灣成為國際海廢治理典範。

管碧玲也引用德雷莎修女名言說，「與會者都是保護海洋的先鋒」，鼓勵共同為海洋環境做出貢獻。

研討會首日，海保署長陸曉筠介紹我國海廢相關政策及公私部門資源整合，分享近年來在海廢調查、清除、再利用、教育訓練、國際合作方面的成果。

美國環境保護署代表介紹美國在應對海廢議題進展，尤其是在塑膠回收技術及跨部門協作上。昨終場為今年「青年創新挑戰」頒獎典禮，陸曉筠與美國環保署代表頒獎給在海洋環境議題提出創新解方的三名得獎者，分別來自印尼、模里西斯、墨西哥。

研討會今和明日將有各國專家深入分享涵蓋海廢監測、治理策略、回收再利用、海洋環境教育等重要議題；廿六日將帶領專家們參觀產、官、學單位，展示我國在海廢治理方面的實務成就與實力。

印尼 管碧玲 美國

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