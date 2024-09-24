政院：台灣品牌國際賽事 環島自行車山林運動是重點

行政院副院長鄭麗君今天說，政府應建立運動外交網絡，積極鼓勵體育運動人才及團體參與國際組織；爭取國際賽事在台舉辦，推動具台灣品牌特色國際賽事，具台灣在地特色運動項目，例如環島自行車、山林運動等，未來可重點扶植。

行政院晚間發布新聞稿表示，鄭麗君今天主持行政院「體育暨運動發展部」諮詢小組第3次會議。教育部體育署署長鄭世忠提「推展國際事務，世界看見台灣」報告，諮詢委員踴躍提供意見。

鄭麗君表示，應積極建立運動外交網絡，參與國際組織，包括規劃設置駐外運動單位或人力，在大型賽事舉辦前，或可在國際組織所在國家、城市彈性派任人員協助；鼓勵相關人才與團體積極參與國際組織或國際事務，並建立人才庫，支持選手、裁判等相關重要人士擔任國際組織重要職務；支持選手、裁判、教練等國內體育運動人才的國際發展。

此外，鄭麗君說，台灣應積極爭取國際賽事在台灣舉辦。對於原由縣市政府籌辦的國際賽事，中央政府應提出平行計畫，包括從經費或搭建運動外交網絡等方面給予支持，並持續提高國內籌辦國際賽事的專業能力，發掘具有潛力的體育運動人才、團體或籌辦賽事經驗豐富的公司等。

鄭麗君強調，未來「體育暨運動發展部」及相關行政法人也應協助建立資訊共享平台，讓台灣體育運動界更瞭解國際資訊及專業知能，進一步與國際接軌。

鄭麗君指出，可打造具有台灣品牌特色的國際賽事，尤其台灣擁有豐富的自然資源及特殊生態環境，也有具台灣在地特色的運動項目，例如環島自行車、山林運動等，未來皆可重點扶植成為國際賽事。

隨後，鄭世忠提出第1階段諮詢總結報告，與會委員討論「體育暨運動發展部」的部會名稱、組織設計、組織法草案內容等議題。

鄭麗君總結表示，多數委員認同以「運動部」為名，更能展現全新部會的嶄新視野，並與國際接軌。未來教育部所主管學校體育課綱、課程與師資維持原規劃，新成立的部會將推動運動教育向下扎根，發展多元運動社團、賽事，鼓勵孩子發展運動興趣。

鄭麗君指出，許多委員建議在全民運動、競技運動、國際事務、設施規劃等體育署既有組別之外，也能新設「適應運動」、「運動產業及運動科技發展」等相關業務司，讓新的組織設計更符合各界期待。諮詢委員的意見，交由籌備小組研議評估。

體育署指出，第1階段諮詢總結報告具體揭櫫政府成立全新「體育暨運動發展部」的願景，希望落實運動作為基本人權，以體育運動壯大台灣。

體育署說，成立新部會4大目標包括，提倡全民運動，增進國民健康；強化選手培育及權益保障，促進競技專業發展；推動運動產業，促進幸福經濟；推展國際事務，世界看見台灣。