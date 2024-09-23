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全球前2%頂尖科學家…我臨床醫學增20人 台大名醫：每位醫師背後都有一個團隊

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
2024年全球前2%頂尖科學家揭曉，台大副院長高嘉宏指出，排名依據研究者發表論文數量及被引用次數，對醫院來說是重要參考資訊。圖／擷取自台大醫院線上記者會
2024年全球前2%頂尖科學家揭曉，台大副院長高嘉宏指出，排名依據研究者發表論文數量及被引用次數，對醫院來說是重要參考資訊。圖／擷取自台大醫院線上記者會

2024年「全球前2%頂尖科學家（World’s Top 2% Scientists）」於9月16日發布，今年連續第5年發表，我國不分學門領域入選1407人，臨床醫學領域356人，比去年增加20人。台大副院長高嘉宏指出，排名為史丹佛大學公布，依據研究者發表論文數量及被引用次數，每次公布都受外界重視，對醫院來說也是重要參考資訊。

國內臨床醫學領域排名第1名是關渡醫院院長陳亮恭，第2是國衛院兼任研究員曾慶孝，他自台大內科部退休後至國衛院任職，第3名為台大癌醫中心榮譽院長鄭安理，台大副院長高嘉宏位居第4名。高嘉宏指出，全球前2%頂尖科學家排名連續公布多年，就他個人來說，這是一項很大的榮譽，但「每位進入排名醫師的背後，都有一個團隊」。

高嘉宏說，台大醫院是一家歷史悠久的醫院，具有很好的研究團隊，著重在學術研究，另也有好的醫療服務及教學，在院長吳明賢支持下，全院一年研究經費高達4億元，高於醫院每年來自健保的盈餘，以輔助全院的研究。台大研究團隊除了有資深的醫師，也鼓勵更多年輕醫師加入，對研究產生熱情，學術傳承、創新。

高嘉宏常對研究團隊說，研究不是為了發表很多的論文、得到很好的排名，最重要的是將醫療技術、藥物等研究成果運用在病人，改善臨床的醫療照顧及教學，並提供國家醫療政策建言，例如吳明賢常說，台大是服務、教學、研究並重的醫院。

高嘉宏專長於肝膽胃腸科，同時也是消化系醫學會理事長，他說，其中又以肝癌防治最為重要，長期致力於B、Ｃ肝研究，並與政府一同努力做好防治，負起社會責任，目前肝炎、肝硬化都已退出國人十大死因，國家也預定於2025年根絕C肝。

高嘉宏說，台大醫院在研究方面將會盡量與國際合作及接軌，著重的是研究及排名背後所代表的真正意義，讓患者獲得更好的醫療照顧。

台大院長高嘉宏指出，台大有很好的研究團隊，著重學術研究，也有好的醫療服務及教學。圖／聯合報系資料照片
台大院長高嘉宏指出，台大有很好的研究團隊，著重學術研究，也有好的醫療服務及教學。圖／聯合報系資料照片

台大醫院 團隊 醫師

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