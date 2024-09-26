「遠雄THE ONE」稀有性高 地標豪宅層峰人士指名購買

亞灣區發展備受矚目，其中頂級住宅「遠雄THE ONE」指名度高。 圖／遠雄THE ONE 提供

高雄「亞洲新灣區」被譽為「高雄市的信義計畫區」，在高雄政府大型公共建設陸續到位，亞灣1.0及2.0計畫自開始迄今，已成功吸引超過175家企業大廠進駐，帶來近230億投資額，創造約5,500個就業機會，成績顯著。隨著護國神山台積電前進高雄設廠，加上全球500強企業輝達、網通大廠思科、半導體公司超微、伺服器製造商鴻海等知名大廠皆落腳亞灣區，在AI產業熱潮推升助力下，後市發展備受關注。

「亞灣2.0計畫」是由中央部會與市府機關合作推動，四項重大開發案將有助於穩定提升區域發展強度，加上近期「特貿三」公辦都更的三大開發商確定入駐開發項目，未來企業大廠入駐，有望再次帶進大量就業機會，當中以白領階級居多，人口紅利可期，房市熱度持續增溫，而區內大坪數豪宅「遠雄THE ONE」具港灣海景優勢，在頂級住宅案中指名度最高。

台商資金解禁後，對豪宅市場銷售產生助力。 圖／遠雄THE ONE 提供

對此，遠雄房地產行銷副總潘長俊表示，在台商回流資金解禁後，對豪宅市場銷售確實產生助力，前來參觀的客群中，不乏以全額現金購入者。「遠雄THE ONE」規劃樓高68層，1-16樓為InterContinental高雄洲際酒店，17樓是轉換層，18-58樓為大坪數豪宅，59-63樓是高空俱樂部公設規劃，在台灣住宅市場有著特殊性及唯一性。現有買家輪廓大多為製造業，其餘客戶包含醫療業、保險業、退休族等，因周邊生活機能佳、景觀好，已購客皆為自住置產需求，以享受生活、長期持有為主要目的性。

今年「遠雄THE ONE」迄今銷售已經突破八成，在大坪數住宅案中成績斐然

「遠雄THE ONE」產品稀缺性強，長期持有價值可期。 圖／遠雄THE ONE 提供

值得一提的是，「遠雄THE ONE」買家成交比例，北部客戶有明顯提升，據現場觀察，區域發展到位、觀光人潮效應、AI產業帶動、國際名人加持，以及高訂實品屋等，都是提高台北客群及國際買家比例的重要因素。隨著原物料與人力工資上漲，未來超高樓住宅案建築成本勢必大增，目前依樓層及坐向不同，每坪開價約50-75萬，對於北客及高雄、海外頂級客層而言，價格相對親民，加上產品稀缺性強，在高雄地區完全沒有競品，賣一戶就少一戶，長期持有價值可期。

「遠雄THE ONE」飯店式加值服務，是吸引已購客的重要關鍵。 圖／遠雄THE ONE 提供

潘長俊接著說到，「遠雄THE ONE」除了能彰顯身份地位象徵，當中的飯店式加值服務，也是吸引已購客的重要關鍵。住戶如同洲際酒店房客概念，不僅能提供早午晚餐，各戶還有專屬VIP卡及帳戶，用餐享85折、住宿9折，親友來訪不用另外準備客房，下樓就可直接入住洲際酒店，重點是所有消費可以每月結算，過去疫情期間，就曾有住戶長達一個月不出門，在自家頂樓公設游泳、看書、慢跑舒壓，再請樓下飯店直接送餐到府，如此的專屬到宅服務，尊榮感十足。

在59樓公設游泳，將城市美景盡收眼底。 圖／遠雄THE ONE 提供

「遠雄THE ONE」產品主打規劃為183及269坪大坪數豪宅，採一戶一梯廳設計，專為層峰人士量身打造，不僅產品均值，客層也均質，有興趣的民眾可預約前往參觀。

世界極景，盡收眼底

遠雄THE ONE | 183˙269坪。一戶一梯廳

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預約鑑賞｜07-3323929