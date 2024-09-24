綠色未來由「檸」開始！味全挺檸運動超給力 用5100萬顆檸檬挺在地

味全發起「味全攏好 挺檸運動」，邀請家扶基金會孩童與小龍女一起大跳挺檸健康舞，屏東縣九如鄉長藍聰信及農民代表也一同出席，力挺在地檸檬產業。 圖／羅挺倬 攝影

冰涼的檸檬汁，絕對是酷熱天氣最令人心動的存在！但你知道嗎？小小一棵檸檬，也能蘊含推動永續發展的強大力量！為了相挺在地農民，味全ESG計畫發起「味全攏好 挺檸運動」，助攻台灣檸檬產業，為屏東農戶帶來新機遇，讓每顆檸檬不僅是讓人回味無窮的酸甜滋味，更成為味全對台灣農業永續發展的堅定承諾！

5100萬顆檸檬堆出7028座101大樓！ 味全減碳助農 用實際行動挺台灣

屏東檸檬產業曾因天氣變化及價格波動，面臨巨大挑戰，基於對這片土地的熱愛及台灣農業的關懷，味全自2014年開始便一路相挺台灣檸檬，以行動支持台灣在地農業發展，同時推動永續經營，2017年至今味全已採購了超過5,100萬顆屏東生產的檸檬，堆疊起來高度相當於7,028座台北101大樓，且能環繞台灣海岸線3.13圈，而因此受惠的農戶也近3,400位，不僅為當地帶來實質經濟收益、支持在地農業發展，也能減少運輸過程中所產生的二氧化碳排放，對環境永續作出貢獻。

(從左至右)屏東農民代表黃進龍、味全企業董事長陳宏裕、屏東縣九如鄉長藍聰信，一同出席「味全攏好 挺檸運動」，號召大眾一同參與。 圖／羅挺倬 攝影

從源頭開始全程把關 味全打造健康檸檬產業鏈

味全董事長陳宏裕表示：「想讓地方長期發展，最根本做法就是提升當地產業競爭力，而企業有責任扮演從『源頭到生產過程』嚴格把關的角色，建立品牌口碑後，消費者也會對產品產生信心，自然更願意以實際購買行動支持好的產品，讓產業活化進而永續生存，也更容易吸引人才回流、讓產業持續壯大，創造正向循環。」

因此，味全不僅與屏東在地農戶合作，進行長期的檸檬契作採購，更從產業鏈的源頭進行管理。同時味全也與屏東縣政府積極合作，透過好食好事基金會所開展的「健康檸檬種苗計畫」，輔導農民從育苗開始協助檸檬「改善體質」，從土地防蟲、肥料施作到各項數據的監測記錄等一條龍施行；屏東縣政府更補助農民進行安全用藥檢驗，每一顆檸檬都必須通過超過400項的農藥檢測，貫徹安心、健康與營養的目標；藉由這樣的產銷模式，成功讓加入產銷履歷的農友增加三成，改變了農業生產結構，為屏東檸檬農業注入新生機。

「味全攏好 挺檸運動」，結合職棒比賽、社群挺檸舞等豐富活動，邀請民眾一起挺在地檸檬！ 圖／羅挺倬 攝影

AI工具加持 助力農業人才永續培力

屏東縣九如鄉長藍聰信強調：「屏北的檸檬產量佔全台灣的80%，由於充足的日曬、優良的水源及肥沃的土壤，屏東檸檬不僅皮薄汁多，香氣也十分濃郁，加上檸檬是高經濟價值作物、樹體的經濟栽培年限長，非常適合青農返鄉接棒及傳承」，而味全也積極推動「優利卡檸檬智農學院」，希望藉由AI及各項科技工具的導入，降低栽種的技術門檻，同時提升當地檸檬產量及品質。

農民代表黃進龍表示：「過去農民栽種都是透過口耳相傳獲得經驗，若是遇上新型病蟲害或氣候災害等，常常損失慘重」，而經由味全協助，除了結合IoT物聯網將雨量、日照時數等檸檬生長過程中的重要指標建立資料庫，更進一步導入AI工具，讓產銷過程數據化、自動化，「讓過去只能靠天吃飯、靠經驗吃飯的農民，能更聰明、更有效率的栽種! 這也能成功提高年輕人返鄉的意願」，也希望未來味全能持續研發相關商品、擴大檸檬應用，以技術為農業加值!

「味全攏好 挺檸運動」攤位活動現場邀請「小龍女」現身與球迷玩遊戲，吸引許多球迷熱情參與。 圖／羅挺倬 攝影

攜手味全龍聯手挺檸！ 一起讓永續走進生活

除了用實際行動採購檸檬挺台灣農民，為讓更多人關注在地農產及永續經營，味全邀請職棒味全龍、啦啦隊女神李多慧，一起推廣「挺檸運動」，除了在社群發起「挺檸健康舞」挑戰，也特別在球場開設攤位，邀請球迷玩遊戲，一起感受屏東在地檸檬的清爽滋味，希望藉由運動賽事的影響力，讓更多人認識屏東檸檬、肯定台灣檸檬的品質，帶動地方經濟發展，形成健康循環，積極落實聯合國2030永續發展目標SDGs，一起相挺台灣農業、促進健康生活，更為永續環境盡一分心力。

一顆顆的檸檬是屏東土地上孕育出的希望與力量，展望未來，味全除了持續加強對屏東檸檬產業的支持、建立更具永續性的農業生態，也將積極推動農業智能化，為台灣農業的綠色轉型貢獻力量，也希望藉此拋磚引玉，鼓勵更多企業加入支持在地農業，達到經濟與環境效益的雙贏，善盡企業ESG。

味全攏好 挺檸、挺在地 為台灣農業加油！