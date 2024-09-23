駐紐約辦事處長李志強：聯合國排除台灣不公不義

全球合作暨訓練架構（GCTF）國際研討會19日在紐約登場，由於正值聯合國大會期間，駐紐約辦事處長李志強致詞時指出，聯合國任由中國扭曲聯大第2758號決議，將台灣2350萬人排除在外，實在不公不義。

外交部上午發布新聞稿指出，台灣、美國、日本、澳洲及加拿大19日在紐約合辦GCTF國際研討會，以「透過全球夥伴關係及青年參與運用科技促進永續發展」為題，向國際社會彰顯台灣是實現聯合國「永續發展目標」（SDGs）不可或缺的夥伴。

駐紐約辦事處長李志強致詞表示，聯合國今年特別召開「未來峰會」，討論全球如何合作運用科技增進未來世代福祉，卻將產製全球超過9成先進晶片的台灣排除在外。

李志強指出，更加諷刺的是，今年聯大主題強調「不遺漏任何人」（leaving no one behind），但聯合國卻任由中國扭曲聯大第2758號決議，將台灣2350萬人排除在外，實在不公不義。

李志強說，感謝美國、澳洲及荷蘭的行政或立法部門，以及歐洲議會在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）分別透過發表公開聲明、通過決議或動議等方式，駁斥扭曲聯大第2758號決議行徑，展現對台灣的堅定支持，期盼未來會有更多理念相近國家加入。

外交部指出，這次研討會以實體及視訊混合方式舉辦，共計有10多個國家的政府官員及專家參加，與會者高度肯定台灣的實力及貢獻。