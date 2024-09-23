駐紐約辦事處長李志強：聯合國排除台灣不公不義
全球合作暨訓練架構（GCTF）國際研討會19日在紐約登場，由於正值聯合國大會期間，駐紐約辦事處長李志強致詞時指出，聯合國任由中國扭曲聯大第2758號決議，將台灣2350萬人排除在外，實在不公不義。
外交部上午發布新聞稿指出，台灣、美國、日本、澳洲及加拿大19日在紐約合辦GCTF國際研討會，以「透過全球夥伴關係及青年參與運用科技促進永續發展」為題，向國際社會彰顯台灣是實現聯合國「永續發展目標」（SDGs）不可或缺的夥伴。
駐紐約辦事處長李志強致詞表示，聯合國今年特別召開「未來峰會」，討論全球如何合作運用科技增進未來世代福祉，卻將產製全球超過9成先進晶片的台灣排除在外。
李志強指出，更加諷刺的是，今年聯大主題強調「不遺漏任何人」（leaving no one behind），但聯合國卻任由中國扭曲聯大第2758號決議，將台灣2350萬人排除在外，實在不公不義。
李志強說，感謝美國、澳洲及荷蘭的行政或立法部門，以及歐洲議會在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）分別透過發表公開聲明、通過決議或動議等方式，駁斥扭曲聯大第2758號決議行徑，展現對台灣的堅定支持，期盼未來會有更多理念相近國家加入。
外交部指出，這次研討會以實體及視訊混合方式舉辦，共計有10多個國家的政府官員及專家參加，與會者高度肯定台灣的實力及貢獻。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言