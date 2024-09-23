AI時代來臨 兩資訊專家獲選十大傑出青年

國際青年商會中華民國總會今天舉行記者會公布第62屆十大傑出青年當選名單，全球迎接AI時代，今年有兩名當選人來自資訊領域。

十大傑出青年選拔活動，由國際青年商會中華民國總會自民國52年開始舉辦，迄今已62屆。這屆頒獎典禮將於10月5日下午在新北市三重綜合體育館舉行。

擔任這屆青年選拔委員會評審主任委員的外交部長林佳龍致詞時表示，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳曾說，「喜歡看到別人成功」，十大傑出青年具備成就他人的大我精神，期望當選人能照亮更多角落的微光，並活出自我。

林佳龍指出，包括海外當選人的11名十大傑出青年領域很廣，擔任評審期間，像多修了一個社會學博士；得到十大傑出青年的肯定是莫大榮譽，也是一輩子責任的開始，期望當選人能為總合外交盡一份力。

本年度當選人名單分別為台大資工系副教授陳縕儂（科學及技術研究發展類）、草屯商工機械科教師陳世斌（基層勞教類）、春池玻璃研發長吳庭安（企業、創業及經濟發展類）、中國醫大生物醫學工程碩士學位學程助理教授劉彥良（醫學研究類）、新活力自立生活協會自立生活主任尤奇．普佩依（社會服務類）。

一氣運動整合行銷公司共同創辦人孫家閎（體育技藝類）、即將成真火舞團團長兼導演的蔡宏毅（文化及藝術類）、新竹地方檢察署檢察官葉子誠（公共行政類）、打寶蛤水產公司創辦人楊宜樺（農漁環保類）、更生少年關懷協會主任陳彥君（兒童、性別及人權關懷類）以及美商酷澎台灣資安長陳浩維（華裔青年特別獎）。

第62屆十大傑出青年歷經3個月評選，總計有175人參選，初審通過者有125人，複審有26人進入決審，經決審會議逐件評考決議選出這屆11名十大傑出青年當選人。