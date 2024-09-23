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亞洲唯一世界矚目！一級方程式國際賽車展演9/28台中盛大登場

文／ 台中市政府新聞局 提供

圖／台中市政府新聞局 提供
圖／台中市政府新聞局 提供

台中實力，世界肯定！ 9月28日登場的「Red Bull Showrun Taichung」賽車展演秀，是近期各界引頸期盼的重要活動，也是國內外F1賽車迷近距離觀賞頂級賽車的絕佳機會。今年台中憑藉完善、便捷的交通路網，以及比肩世界級首都的城市建設，獲得國際頂尖車隊Red Bull青睞，成為台灣首次舉辦、更是2024年亞洲唯一的國際賽車展演活動，彰顯了台中「國際化」的地位。

為讓參與民眾在這場盛大慶典得到最好體驗，市府跨局處全體總動員，針對包含台中市政路的賽道整備、警察維安、安全維護、周遭景觀維護、行銷宣傳等工作合作無間，以最高規格迎接這場國際賽車饗宴。透過此次活動，足見台中推動「道路燙平專案」有成，再搭配得天獨厚的地理位置、綠化且整潔的市容，以及完備的後勤支援，在在突顯台中已具備舉辦國際性賽事的卓越實力，讓世界看見台中對運動及交通建設品質的追求，展現幸福宜居的城市魅力。

根據主辦單位表示，這次賽車展演的門票在開賣之初隨即秒殺，令不少賽車迷扼腕。為照顧廣大民眾，台中市政府貼心加碼，在府前廣場準備 1,300 吋大型戶外螢幕轉播賽車展演秀外，並同步展示 Oracle Red Bull Racing RB19 賽車，讓民眾可近距離觀賞冠軍賽車的魅力。現場也有準備眾多美味餐飲小吃以及展售 Red Bull Showrun 專屬周邊商品，市民朋友可以穿著限定賽車潮服，一邊享受美食、一邊觀賞世界級賽車飆速展演。

此外，台中捷運取得Red Bull Taiwan授權，攜手推出主題彩繪列車，車廂完全複製當日市政路封街展演現場，裝飾擬真的市政路路牌，地貼完整呈現賽道細節，並加入了「300飆速催蕊」有趣標語；車廂前後端還特別設計賽車燒胎的痕跡，讓旅客一踏入車廂便能感受到濃厚的賽車氛圍。捷運市政府站、水安宮站及高鐵台中站也同步設置大型打卡牆，民眾可與擬真的Red Bull賽車合影。邀請所有賽車迷一起搭乘彩繪列車及打卡牆拍照，搶先參與這場速度與激情的賽車盛宴！最新詳情可在「大玩台中」官網(https://travel.taichung.gov.tw/)查詢。

(台中市政府新聞局廣告)

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