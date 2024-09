駐澳代表登澳媒頭版 籲澳洲支持台灣加入聯合國

澳洲主流媒體「澳洲人報」今以頭版刊登駐澳洲代表徐佑典訪問,他呼籲澳洲支持台灣加入聯合國,並指出聯合國大會決議力挺巴勒斯坦爭取入聯後,凸顯了台灣因中國要求而被排除在聯合國之外的不公正。

「澳洲人報」(The Australian)以「以對待巴勒斯坦的方式來對待我們:台灣向澳洲外交部長黃英賢呼籲」(Treat us as you did Palestine: Taiwan issues plea toWong)為題,刊出專訪徐佑典內容。

對於巴勒斯坦今年5月在聯合國地位上的提升,徐佑典指出,凸顯了台灣在中國要求下被排除在聯合國之外的不公正。

徐佑典說,「我們發現這非常有趣,也非常不合理,因為台灣是一個領先的民主國家」。

2024年5月10日,聯合國大會以143票贊成、9票反對、25票棄權通過決議,支持巴勒斯坦爭取正式成為聯合國會員國資格,澳洲也投下了贊成票。

徐佑典強調,「台灣是世界上重要的經濟體,並在全球供應鏈扮演重要角色,然而,我們甚至沒有被授予進入聯合國的地位」。

他表示,「我們正在敦促志同道合的國家關注這個議題」。

先前澳洲參議院率先通過一項決議,指「1971年10月25日通過的聯合國第2758號決議,並未主張中華人民共和國對台灣的主權,也未決定台灣參與聯合國的未來地位,更未限制台灣參與聯合國機構或國際組織的權利。」

徐佑典表示,作為澳洲第9大貿易夥伴,台灣希望雙方有朝一日能簽署雙邊自由貿易協定,他並敦促澳洲在2025年擔任「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)輪值主席國期間,支持台灣加入CPTPP。

針對台灣呼籲澳洲支持其加入聯合國,黃英賢(Penny Wong)辦公室尚未提出回應。

澳洲外交貿易部一名發言人則表示,台灣是澳洲的重要夥伴,澳洲與台灣在維護以規則為基礎,建立開放、包容及穩定的印太地區有著共同的利益。

這名發言人說,「澳洲一貫立場是支持台灣有意義地參與國際組織。對於全球挑戰,如健康危機、氣候變遷及航空安全,台灣能夠提供有價值的貢獻。」

中國駐澳洲大使館拒絕發表評論,不過中國官媒「環球時報」警告稱,台灣試圖「玩火,逆歷史潮流而行。」