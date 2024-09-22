舞躍大地比賽揭曉 李遠：將加碼Taiwan Top團隊補助

2024舞躍大地舞蹈創作比賽結果揭曉，邱柏盛以舞作「星辰」摘金；文化部長李遠昨晚表示，文化部已研擬增加Taiwan Top演藝團隊補助資源，將加強對中壯世代、中小型團隊支持力道。

李遠表示，「作為文化部長，我能做的就是給大家更多資源，並且讓大家有更多機會走向國際」。李遠先前表示，新增資源採競爭型，盼給予中小型表演團體有更多機會被看見。

李遠強調，雲門舞集創辦人林懷民曾提醒他，「台灣總不能只有雲門舞集，文化部應該多一點支持，台灣必須有更多國家隊」；文化部內部也曾研議新增一團進入「文化部台灣品牌團隊計畫」，但討論後，決定將資源放在Taiwan Top演藝團隊中壯世代，讓他們有機會成長。

2024舞躍大地舞蹈創作比賽21日晚間在台灣戲曲中心大表演廳辦理決選暨頒獎典禮，除了「星辰」邱柏盛摘下金牌獎外，「無歸」邱民昌獲銀牌獎，「生命」毛偉航贏得銅牌獎，並選出5名優選、7名佳作等總計15個獎項。

以「星辰」獲得金牌獎的編舞者邱柏盛表示，這個作品相當複雜，非常需要身體韌性及技術，「每次的排練都是以酸痛結束」；以「無歸」獲得銀牌獎的編舞者邱民昌以舞作傳遞「來時有聲，走時無形；半生飄零，一生孤寂」意境；毛偉航以街舞為主要元素的舞作「生命」，則獲得銅牌獎。

評審長林文中表示，舞躍大地比賽多年特色是多元與跨舞種，也增加評審團複雜度，林文中也鼓勵身為創作者比平常人擁有更多能力去感受、傳達與分享生命，希望所有編舞者與舞者都能再接再勵，繼續編、跳下去。

根據文化部發布新聞資料，10月26日將邀請金牌獎、銀牌獎、銅牌獎及部分優選作品，在大東文化藝術中心進行「得獎作品演出」，歡迎民眾線上免費索票進場欣賞。