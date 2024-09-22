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聯合報一周大事9/15~9/21

聯合報／ 本報訊
憲法法庭判決刑法死刑規定合憲，但是設下嚴格的八道關卡，法界人士指出，我國未來要再判處死刑難上加難，台灣可謂已「實質廢死」。記者潘俊宏／攝影
憲法法庭判決刑法死刑規定合憲，但是設下嚴格的八道關卡，法界人士指出，我國未來要再判處死刑難上加難，台灣可謂已「實質廢死」。記者潘俊宏／攝影

國內

18日：台東縣賓茂部落發生原住民傳統美食「阿粨」集體食物中毒案，造成3人死亡。

19日：中央銀行總裁楊金龍宣布第七波選擇性信用管制，以「四記重拳」外加調升存款準備率一碼（○點二五個百分點）收緊資金，向炒房族宣戰。

20日：憲法法庭判犯「情節最嚴重」的普通殺人、性侵殺人、強盜殺人、擄人勒贖殺人罪，且刑事程序符合最嚴密的正當法律程序下，死刑合憲。

國外

17日：黎巴嫩衛生部表示，軍事組織真主黨成員使用的呼叫器在黎巴嫩各地爆炸，造成至少十二人死亡、近三千人受傷。

19日：以軍對黎巴嫩南部的真主黨目標發動一波空襲，黎國國家通訊社（ＮＮＡ）報導，這波空襲至少五十二次。

20日：道奇隊日籍球星大谷翔平對馬林魚隊敲出三轟、兩盜、六安、十分打點，一舉達陣史詩紀錄，成為「五十一轟五十一盜」大聯盟史上第一人。

殺人 空襲 黎巴嫩

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