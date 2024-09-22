地震風災疫情互援「台日美團結更強大」

紀念921大地震25周年，美國在台協會AIT駐台北處長谷立言和日本駐台代表片山和之共同錄製影片，回顧美日台從921地震至今、歷經2009年莫拉克風災、2011年日本311大地震以及新冠疫情互相援助的歷程，強調「台灣、日本和美國團結一致，更加強大。」

谷立言在影片中說，25年前的今天，921大地震以芮氏規模7.3的強度襲擊南投集集；片山和之則說，台灣的夥伴包括日本與美國，派遣救援隊伍和緊急援助，日本第一個在地震當晚，派遣緊急救援隊到台灣，直接與台灣的警察與消防部門合作，共同參與救援。

谷立言表示，當2009年8月莫拉克颱風襲擊台灣時，美國國防部長授權美軍提供援助，駐日的美國海軍陸戰隊 C130運輸機和美海軍兩棲船塢運輸艦丹佛號上的直升機，協助運輸重型物資、幫助受災民眾，美軍也提供挖掘機、推土機和臨時住房等緊急設備。

片山和之說，日本東北311大地震後，美國發動的「朋友作戰」是全球最大的救援行動之一，而台灣也是援助日本的最大支持者之一，引起日本全國「謝謝台灣」的風潮，日本真的非常感謝台灣。

片山和之與谷立言並回憶，在2020年新冠疫情爆發時，台灣分享醫療專業協助控制疫情，尤其快速建立口罩生產能力，成為全球最大的口罩捐贈者之一，向日本提供寶貴醫療物資，也向美國捐贈超過5千萬個口罩，日本和美國後來捐贈疫苗，回報台灣的幫助。

片山和之表示，很高興能夠看到日台美之間善的循環，攜手合作可以克服自然災害、疫情等帶來的威脅。兩人最後表示，台灣、日本和美國團結一致，更加強大。