聽新聞
0:00 / 0:00

地震風災疫情互援「台日美團結更強大」

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
921大地震25周年，AIT駐台北處長谷立言（左）及日本駐台代表片山和之（右）共同拍攝影片，強調「台灣、日本和美國團結一致，更加強大。」圖／AIT臉書截圖
921大地震25周年，AIT駐台北處長谷立言（左）及日本駐台代表片山和之（右）共同拍攝影片，強調「台灣、日本和美國團結一致，更加強大。」圖／AIT臉書截圖

紀念921大地震25周年，美國在台協會AIT駐台北處長谷立言和日本駐台代表片山和之共同錄製影片，回顧美日台從921地震至今、歷經2009年莫拉克風災、2011年日本311大地震以及新冠疫情互相援助的歷程，強調「台灣、日本和美國團結一致，更加強大。」

谷立言在影片中說，25年前的今天，921大地震以芮氏規模7.3的強度襲擊南投集集；片山和之則說，台灣的夥伴包括日本與美國，派遣救援隊伍和緊急援助，日本第一個在地震當晚，派遣緊急救援隊到台灣，直接與台灣的警察與消防部門合作，共同參與救援。

谷立言表示，當2009年8月莫拉克颱風襲擊台灣時，美國國防部長授權美軍提供援助，駐日的美國海軍陸戰隊 C130運輸機和美海軍兩棲船塢運輸艦丹佛號上的直升機，協助運輸重型物資、幫助受災民眾，美軍也提供挖掘機、推土機和臨時住房等緊急設備。

片山和之說，日本東北311大地震後，美國發動的「朋友作戰」是全球最大的救援行動之一，而台灣也是援助日本的最大支持者之一，引起日本全國「謝謝台灣」的風潮，日本真的非常感謝台灣。

片山和之與谷立言並回憶，在2020年新冠疫情爆發時，台灣分享醫療專業協助控制疫情，尤其快速建立口罩生產能力，成為全球最大的口罩捐贈者之一，向日本提供寶貴醫療物資，也向美國捐贈超過5千萬個口罩，日本和美國後來捐贈疫苗，回報台灣的幫助。

片山和之表示，很高興能夠看到日台美之間善的循環，攜手合作可以克服自然災害、疫情等帶來的威脅。兩人最後表示，台灣、日本和美國團結一致，更加強大。

921大地震 日本 美國在台協會

延伸閱讀

美擬再對台軍援 學者：實踐承諾提供台灣自我防衛

雨彈狂炸高雄！日本天團ONE OK ROCK開唱 網哀號：搖滾區要撐傘了

桃園龍潭文化底蘊深 邀日本藝術家駐村創作農村生活

印尼雅加達「恐有強震」示警 民眾憂引發海嘯釀災

相關新聞

921地震25周年 賴總統：成立2會強化災防

昨天是921地震25周年紀念日，賴清德總統昨到921地震教育園區，走過被保存的車籠埔斷層錯動扭曲的光復國中校舍，依然怵目...

地震風災疫情互援「台日美團結更強大」

紀念921大地震25周年，美國在台協會AIT駐台北處長谷立言和日本駐台代表片山和之共同錄製影片，回顧美日台從921地震至...

聯合報一周大事9/15~9/21

國內

921地震走過25年 重災區南投體驗防救災建構安全家園

921地震25周年，南投縣以歡笑取代悲傷，紀念921。縣內十多個韌性社區和非政府組織教導大家製作防災地圖、避難包、拋投救...

921震災25周年 頼清德：居安思危成立2會因應

今天是9月21日，賴清德總統今天到台中主持「同在921」 921震災25周年活動。賴清德說，25年前車籠埔斷層劃過光復國...

影／參訪九二一地震園區 賴清德：提醒國人防災重要性

賴清德總統今天前往台中霧峰九二一地震教育園區視察， 他在致詞時表示，看了園區的保存非常震驚，也在提醒國人防災重要性。從園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。