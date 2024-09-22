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921地震25周年 賴總統：成立2會強化災防

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
賴清德總統（左四）昨天在自然科博館長焦傳金（左三）的陪同下前往台中霧峰九二一地震教育園區視察，他表示台灣人從創傷中復元，重新再站起來，但仍謙卑面對大自然。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統（左四）昨天在自然科博館長焦傳金（左三）的陪同下前往台中霧峰九二一地震教育園區視察，他表示台灣人從創傷中復元，重新再站起來，但仍謙卑面對大自然。記者黃仲裕／攝影

昨天是921地震25周年紀念日，賴清德總統昨到921地震教育園區，走過被保存的車籠埔斷層錯動扭曲的光復國中校舍，依然怵目驚心。賴總統說，因應氣候變遷與複合式天災挑戰，政府成立國家氣候變遷、全社會防衛韌性等委員會，強化防災。

台中市長盧秀燕昨出席全民防災日活動，也到同一園區，但未與賴總統同台。盧與當年才6歲、受困86小時獲救的張景閎，共同感謝國內外救災團隊。

25年前的9月21日凌晨1點47分發生921地震，震央在南投集集，芮氏規模7.3，全台有感釀重大傷亡；9月21日也成為國家防災日。台中霧峰的光復國中因為車籠埔斷層錯動，校舍扭曲變形，操場跑道因斷層線經過隆起，校區被保存成為地震教育園區。

賴總統昨走過扭曲錯動的校園建築，驚天大震彷彿歷歷在目。賴總統說，25年前車籠埔斷層畫過光復國中校園，至今仍怵目驚心；面對全球氣候變遷，以及複合式天然災害，他特別成立國家氣候變遷對策委員會、全社會防衛韌性委員會，強化災防體系因應。

賴清德說，過去台灣受國際救援，現在已是亞太重要的國際救援隊，拿到聯合國認證標準，領有國際證照的搜救犬有53隻，去年土耳其大地震，台灣搜救隊第一時間抵現場救援。

台中市長盧秀燕（前排左三）昨擁抱當年受困獲救的張景閎，感謝國內外救難單位。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（前排左三）昨擁抱當年受困獲救的張景閎，感謝國內外救難單位。記者趙容萱／攝影

盧秀燕昨也到地震教育園區參加國家防災日活動。盧與張景閎同台，感謝國內外救援團隊。張景閎當年才6歲，被瓦礫掩埋86小時後，韓國119救助隊發現後，挖掘7小時奇蹟生還。

張景閎昨說，當晚地震發生後，眼前一片漆黑，沒有空間可以活動，不知昏睡多久，直到眼前出現強光，才終於被韓國119救助隊救出，他要感謝國內外救難單位的救命之恩。

盧秀燕說，當年地震造成重大傷亡，大台中死亡超過1200人，當時東勢對外要道僅有台三線，道路中斷影響救災，市府花費百億蓋東豐快速道路，另斥資15億元興建跨大甲、外埔的甲埔大道，都是救援生命線。

台三線 土耳其 地震 搜救犬 氣候變遷 盧秀燕 賴清德

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