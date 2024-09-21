陳唐山推動民主人權受肯定 獲頒安倍晉三獎

前日本首相安倍晉三冥誕前夕，波士頓全球論壇20日頒發「安倍晉三獎」予前總統府秘書長陳唐山，並指出，陳唐山致力於推動民主及台灣主權，並推動台日雙邊關係。

台灣安倍晉三之友會發布新聞稿指出，波士頓全球論壇（Boston Global Forum，BGF）創辦人阮英俊（Nguyen Anh Tuan，音譯）20日來台出席「安倍70歲冥誕」紀念活動與安倍回憶錄的新書發表會，並頒發第二屆「安倍晉三獎」予前總統府秘書長、現任台灣安倍晉三之友會會長陳唐山。

波士頓全球論壇重視安倍晉三的印太戰略，倡導自由開放的印太地區，為此設立「安倍晉三獎」以紀念安倍晉三對國際社會的貢獻，每年從全球政治工作者及公共事務參與者甄選得主，首屆得主為日本經濟安全保障大臣高市早苗，第二屆則由陳唐山榮膺。

波士頓全球論壇指出，陳唐山終身致力於推動民主、捍衛人權及台灣主權，並在推動台日雙邊關係方面做出傑出貢獻，同時成立台灣安倍之友會，希望延續安倍路線，並進一步推動的台日交流，同時創設「安倍獎學金」協助兩國年輕人之間的文化和學術交流。

波士頓全球論壇強調，陳唐山在許多方面的卓越貢獻完全符合「安倍晉三獎」該獎創立的精神，這是該獎首次頒發給台灣人，象徵他對區域和平與全球民主的深遠影響，也象徵台灣與日本這兩個國家特殊的友誼。

波士頓全球論壇對推動全球對話與合作，聚焦數位治理、人工智慧的影響以及宗教之間的和平對話等關鍵議題，提供全球頂尖的領袖、專家和學者思想交流平台，期望推動全球和平與繁榮。