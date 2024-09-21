快訊

暴雨強襲北台灣跟它有關 鄭明典1張圖解惑

陳唐山推動民主人權受肯定 獲頒安倍晉三獎

中央社／ 台北21日電

前日本首相安倍晉三冥誕前夕，波士頓全球論壇20日頒發「安倍晉三獎」予前總統府秘書長陳唐山，並指出，陳唐山致力於推動民主及台灣主權，並推動台日雙邊關係。

台灣安倍晉三之友會發布新聞稿指出，波士頓全球論壇（Boston Global Forum，BGF）創辦人阮英俊（Nguyen Anh Tuan，音譯）20日來台出席「安倍70歲冥誕」紀念活動與安倍回憶錄的新書發表會，並頒發第二屆「安倍晉三獎」予前總統府秘書長、現任台灣安倍晉三之友會會長陳唐山。

波士頓全球論壇重視安倍晉三的印太戰略，倡導自由開放的印太地區，為此設立「安倍晉三獎」以紀念安倍晉三對國際社會的貢獻，每年從全球政治工作者及公共事務參與者甄選得主，首屆得主為日本經濟安全保障大臣高市早苗，第二屆則由陳唐山榮膺。

波士頓全球論壇指出，陳唐山終身致力於推動民主、捍衛人權及台灣主權，並在推動台日雙邊關係方面做出傑出貢獻，同時成立台灣安倍之友會，希望延續安倍路線，並進一步推動的台日交流，同時創設「安倍獎學金」協助兩國年輕人之間的文化和學術交流。

波士頓全球論壇強調，陳唐山在許多方面的卓越貢獻完全符合「安倍晉三獎」該獎創立的精神，這是該獎首次頒發給台灣人，象徵他對區域和平與全球民主的深遠影響，也象徵台灣與日本這兩個國家特殊的友誼。

波士頓全球論壇對推動全球對話與合作，聚焦數位治理、人工智慧的影響以及宗教之間的和平對話等關鍵議題，提供全球頂尖的領袖、專家和學者思想交流平台，期望推動全球和平與繁榮。

安倍晉三 陳唐山

延伸閱讀

自民黨總裁選舉9候選人秀書法 他4字評語：想起安倍晉三

經濟日報社論／日銀升息到1%的巧妙布局

讀賣民調：高市早苗、石破茂進第二輪投票爭日本首相機率高

高市早苗參選自民黨總裁 從政30年二度角逐大位

相關新聞

921地震走過25年 重災區南投體驗防救災建構安全家園

921地震25周年，南投縣以歡笑取代悲傷，紀念921。縣內十多個韌性社區和非政府組織教導大家製作防災地圖、避難包、拋投救...

921震災25周年 頼清德：居安思危成立2會因應

今天是9月21日，賴清德總統今天到台中主持「同在921」 921震災25周年活動。賴清德說，25年前車籠埔斷層劃過光復國...

影／參訪九二一地震園區 賴清德：提醒國人防災重要性

賴清德總統今天前往台中霧峰九二一地震教育園區視察， 他在致詞時表示，看了園區的保存非常震驚，也在提醒國人防災重要性。從園...

921地震25周年 美日駐台代表合拍影片：團結更強大

今天是921大地震25周年，美國在臺協會AIT駐台北處長谷立言以及日本駐台代表片山和之共同錄製影片，以中文回顧美日台從9...

921埋86小時6歲童今現身！盧秀燕擁抱31歲的他 感謝國內外救災單位

今天是9月21日，「同在921」 921震災25周年暨開園20周年「國家防災日特別活動」今在台中登場，台中市長盧秀燕上午...

照片看歷史／1954年首批越北僑生抵台 最年輕僅12歲

1954年9月21日當日下午5時30分，原旅居越北區之僑生，首批38人飛抵台北。時任僑務委員會委員長鄭彥棻、華僑救國聯合總會祕書長董世芳、大陸救災總會秘書長方治、暨教育部、外交部、青年反共救國團等有關單位代表，及僑生暑期服務隊隊員等共200餘人前往機場迎接。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。